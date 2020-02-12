ABD'nin Suriye Özel Temsilci James Jeffrey, Dışişleri Bakanlığı'nda (2) - Son Dakika
Son Dakika Politika ABD'nin Suriye Özel Temsilci James Jeffrey, Dışişleri Bakanlığı'nda (2) - Son Dakika

ABD'nin Suriye Özel Temsilci James Jeffrey, Dışişleri Bakanlığı'nda (2)

6 saat önce

GÖRÜŞME 1, 5 SAAT SÜRDÜDışişleri Bakanlığı'nda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet ile ABD'nin Suriye Özel Temsilci James Jeffrey arasındaki görüşme sona erdi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilci James Jeffrey, Dışişleri Bakanlığı'nda (2), System.String[]

GÖRÜŞME 1, 5 SAAT SÜRDÜ

Dışişleri Bakanlığı'nda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet ile ABD'nin Suriye Özel Temsilci James Jeffrey arasındaki görüşme sona erdi. Suriye başta olmak üzere, sahadaki askeri ve insani durumun konuşulduğu görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşmenin ardından James Jeffrey ve beraberindeki heyet bakanlıktan ayrıldı.


Amerika Birleşik Devletleri, James Jeffrey, Suriye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:13 Kaynak: DHA
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