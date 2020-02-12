ABD'nin Suriye Özel Temsilci James Jeffrey, Dışişleri Bakanlığı'nda (2) - Son Dakika

GÖRÜŞME 1, 5 SAAT SÜRDÜ

Dışişleri Bakanlığı'nda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet ile ABD'nin Suriye Özel Temsilci James Jeffrey arasındaki görüşme sona erdi. Suriye başta olmak üzere, sahadaki askeri ve insani durumun konuşulduğu görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşmenin ardından James Jeffrey ve beraberindeki heyet bakanlıktan ayrıldı.