Üye Girişi
ABD ordusundan geleceği görecek cihaz - Son Dakika

ABD ordusundan geleceği görecek cihaz

17.11.2021 08:57
ABD ordusundan geleceği görecek cihaz

Ordular, daha başlamadan, başlayacağını bildikleri bir savaşı önleyebilirlerse ne olur? ABD ordusu tam da bu konu üzerine çalışmaya başladı: Küresel Bilgi Hakimiyeti Deneyleri (GIDE).

IEEE Spectrum'da yayımlanan ve M5 Dergi tarafından çevirisi yapılan makaleye göre; GIDE adı verilen yapay zeka test aşamasında. Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığı (NORAD) ve ABD Kuzey Komutanlığı (NORTHCOM), bu yılın Temmuz ayında 11 muharip komutanlığın liderleriyle işbirliği içinde GIDE'nin üçüncü testini gerekleştirdi.

Birinci ve ikinci testlerinin Aralık 2020 ve Mart 2021'de gerçekleştirildiği geleceği gören GIDE projesi; Cosmos, Lattice ve Gaia adlı birbirine bağlı yapay zekalı cihazın mevcut yeteneklerini gösterecek şekilde tasarlandı.

Gaia, herhangi bir coğrafi konum için birçok farklı gizli ve gizli olmayan veri kaynağından (büyük uydu görüntüleri, iletişim verileri, istihbarat raporları ve çeşitli sensör verileri) oluşan gerçek zamanlı durumsal farkındalık sağlıyor.

Cosmos ise, birçok farklı kuvvet komutanlığı arasında stratejik ve bulut tabanlı iş birliğine olanak tanıyor.

Birlikte çalıştıklarında, bu 'karar verme' cihazları, düşmanların önceden ne yapacağını tahmin etmesi ve askeri liderlerin, sıcak çatışma ortaya çıkmadan önce düşmanların eylemlerini tahmin etmesine ve önlenmesine yarıyor.

Bu tür cihazlar, akıllı teknolojilerin savaş alanında daha fazla kullanılması ve teknolojinin gelişmesi nedeniyle gelecekte çatışma sırasında daha kısa karar verme süreleri olacağından için savunma sanayisi için özellikle çekici. Ayrıca, bilgi hakimiyeti, karar üstünlüğü, entegre caydırıcılık ve artırılmış gerçeklik gibi geleceğin sistemlerini sağlamaya da büyük katkı sunuyorlar.

ABD ordusundan geleceği görecek cihaz

Akıllı Robotik Sistemler, ABD Hükümeti, Silah, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji ABD ordusundan geleceği görecek cihaz - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Burcu Esmersoy ikinci el giyiniyormuş 09:51 Burcu Esmersoy ikinci el giyiniyormuş Stefan Kuntz hangi takımla eşleşmek istiyor? 09:43 Stefan Kuntz hangi takımla eşleşmek istiyor? Rusya'da insansız saldırı helikopteri test edildi 09:41 Rusya'da insansız saldırı helikopteri test edildi
Bizim Köyün Kızları'nda yarışmacı aniden denize düştü 09:28 Bizim Köyün Kızları'nda yarışmacı aniden denize düştü Cemil Çiçek de 50+1 tartışmasına katıldı ve Bahçeli'ye yanıt verdi 09:11 Cemil Çiçek de 50+1 tartışmasına katıldı ve Bahçeli'ye yanıt verdi İktidar partisinde yeni strateji ekibi: İşte o 6 isim 08:09 İktidar partisinde yeni strateji ekibi: İşte o 6 isim
07:23 "28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin Karadağ'ı deplasmanda deviren A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Play-Off'larına katılmaya hak kazandı 07:19 Karadağ'ı deplasmanda deviren A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Play-Off'larına katılmaya hak kazandı

Son Dakika Haberleri
09:51 Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginlik had safhada!
09:51 Burcu Esmersoy ikinci el giyiniyormuş
09:43 Stefan Kuntz hangi takımla eşleşmek istiyor?
09:42 Meteoroloji uyardı: Kar yağışı Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yeniden etkili olacak
09:40 Rusya'da insansız saldırı helikopteri test edildi
09:29 Doktorlar dünyanın en yeni hastalığının teşhisini koydu
09:27 Bizim Köyün Kızları'nda yarışmacı aniden denize düştü
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye mesajı
09:12 Nez'den survivor itirafı: Tam gitmemize bir gün kala bayıldım
09:11 Cemil Çiçek de 50+1 tartışmasına katıldı ve Bahçeli'ye yanıt verdi
Çağlar Söyüncü maçın kaderini değiştirdi! İşte o inanılmaz müdahale Çağlar Söyüncü maçın kaderini değiştirdi! İşte o inanılmaz müdahale         
09:54
Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginlik had safhada! Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginlik had safhada!         
09:51
Meteoroloji uyardı: Kar yağışı Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yeniden etkili olacak Meteoroloji uyardı: Kar yağışı Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yeniden etkili olacak         
09:42
Doktorlar dünyanın en yeni hastalığının teşhisini koydu Doktorlar dünyanın en yeni hastalığının teşhisini koydu         
09:30
Otomobil aniden yanmaya başladı, içindekiler o anı gözyaşlarıyla izledi Otomobil aniden yanmaya başladı, içindekiler o anı gözyaşlarıyla izledi         
09:18
Süleyman Soylu'dan Sezai Karakoç paylaşımı geldi! Sosyal medya bu olayı konuştu Süleyman Soylu'dan Sezai Karakoç paylaşımı geldi! Sosyal medya bu olayı konuştu         
08:48
Erdoğan, Karamollaoğlu'nu yalanladı ve iade-ziyaretini iptal etti Erdoğan, Karamollaoğlu'nu yalanladı ve iade-ziyaretini iptal etti         
08:07
Dünya Kupası'na giden yol zorlu olacak! İşte A Milli Takım'ın play-off turundaki rakipleri Dünya Kupası'na giden yol zorlu olacak! İşte A Milli Takım'ın play-off turundaki rakipleri         
07:22
Çorum'da beklenen yağış bu yıl yaşanmadı! Barajların doluluk seviyesi yüzde 7'ye düştü, 30 günlük içme suyu kaldı Çorum'da beklenen yağış bu yıl yaşanmadı! Barajların doluluk seviyesi yüzde 7'ye düştü, 30 günlük içme suyu kaldı         
20:37
Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin!         
17:30
Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın         
16:47
Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz         
16:02
Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar         
15:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir         
14:56
Profilo resmen iflas etti Profilo resmen iflas etti         
14:51
Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti         
14:30
11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı         
13:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 10:01:15. #1.13#
SON DAKİKA: ABD ordusundan geleceği görecek cihaz - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement