ABD ordusundan geleceği görecek cihaz - Son Dakika

IEEE Spectrum'da yayımlanan ve M5 Dergi tarafından çevirisi yapılan makaleye göre; GIDE adı verilen yapay zeka test aşamasında. Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığı (NORAD) ve ABD Kuzey Komutanlığı (NORTHCOM), bu yılın Temmuz ayında 11 muharip komutanlığın liderleriyle işbirliği içinde GIDE'nin üçüncü testini gerekleştirdi.

Birinci ve ikinci testlerinin Aralık 2020 ve Mart 2021'de gerçekleştirildiği geleceği gören GIDE projesi; Cosmos, Lattice ve Gaia adlı birbirine bağlı yapay zekalı cihazın mevcut yeteneklerini gösterecek şekilde tasarlandı.

Gaia, herhangi bir coğrafi konum için birçok farklı gizli ve gizli olmayan veri kaynağından (büyük uydu görüntüleri, iletişim verileri, istihbarat raporları ve çeşitli sensör verileri) oluşan gerçek zamanlı durumsal farkındalık sağlıyor.

Cosmos ise, birçok farklı kuvvet komutanlığı arasında stratejik ve bulut tabanlı iş birliğine olanak tanıyor.

Birlikte çalıştıklarında, bu 'karar verme' cihazları, düşmanların önceden ne yapacağını tahmin etmesi ve askeri liderlerin, sıcak çatışma ortaya çıkmadan önce düşmanların eylemlerini tahmin etmesine ve önlenmesine yarıyor.

Bu tür cihazlar, akıllı teknolojilerin savaş alanında daha fazla kullanılması ve teknolojinin gelişmesi nedeniyle gelecekte çatışma sırasında daha kısa karar verme süreleri olacağından için savunma sanayisi için özellikle çekici. Ayrıca, bilgi hakimiyeti, karar üstünlüğü, entegre caydırıcılık ve artırılmış gerçeklik gibi geleceğin sistemlerini sağlamaya da büyük katkı sunuyorlar.