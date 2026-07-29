ABD ordusunu alarma geçiren video! Askerlerin telefonları toplanabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD ordusunu alarma geçiren video! Askerlerin telefonları toplanabilir

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Orta Doğu'daki en üst düzey komutanı, askerlerin cep telefonlarından veya akıllı gözlüklerden paylaştıkları sığınak görüntülerinin İran'a doğrudan istihbarat sağladığı konusunda uyarıda bulundu. Ürdün'deki bir hava üssünde yaşanan saldırı anına ait görüntülerin internete sızmasının ardından operasyonel güvenlik endişeleri en üst seviyeye çıktı. Bu güvenlik ihlali üzerine, bölgedeki ABD askerlerinin cep telefonlarına tamamen el konulması gündeme geldi.

ABD'nin Orta Doğu'daki en üst düzey komutanı, askerlerin cep telefonlarından paylaştıkları video ve fotoğrafların İran'ın saldırılarının etkinliğini değerlendirmesine ve bir sonraki eylemlerini planlamasına doğrudan yardımcı olduğu konusunda uyarılarda bulundu.

ÜRDÜN'DEKİ HAVA ÜSSÜNDE PANİK ANLARI

Sızdırılan ve sığınağa kaçış anlarını saniye saniye kaydeden yeni görüntüler, Ürdün'deki Muwaffaq Salti Hava Üssü'ne yönelik İran füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısı sırasında kaydedildi. Meta akıllı gözlüklerle çekilen birinci şahıs kamerasından yansıyan videoda, alarm seslerinin çalmasıyla birlikte bir ofis alanındaki personelin hızla dışarı koştuğu görülüyor.

Görüntülerin başında duvarda asılı olan Ürdün bayrağı dikkat çekerken, gözlüğü takan askeri personel alarmın ardından teçhizatını alarak karanlıkta dışarı çıkıyor ve hızla betonarme bir yeraltı sığınağına doğru ilerliyor. Zifiri karanlık sığınakta, sadece el ve kafa fenerlerinin aydınlattığı dar alanda çok sayıda Amerikan askerinin çakıl zemin üzerinde siper alarak saldırının bitmesini beklediği göze çarpıyor.

CENTCOM'DAN GERÇEK ZAMANLI İSTİHBARAT UYARISI

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Başkanı Amiral Brad Cooper, birliğindeki askerlere yönelik yaptığı açıklamada, bu tür çevrimiçi paylaşımların ve medyadaki sızıntıların oluşturduğu tehlikeye dikkat çekti. Cooper'a göre söz konusu çevrimiçi görüntüler, İran'a başka türlü elde edilmesi oldukça zor olan gerçek zamanlıya yakın savaş hasarı değerlendirmeleri yapma imkanı sunuyor.

ASKERLERİN TELEFONLARINA EL KONULABİLİR

Özellikle Meta akıllı gözlüklerle kaydedilen bu sığınak görüntülerinin internete düşmesinin ardından Amerikan ordusunda operasyonel güvenlik endişeleri en üst seviyeye çıkmış durumda. Bu kritik ihlalin bir sonucu olarak, Ürdün'de görev yapan bazı ABD askerlerine, yakın zamanda güvenlik gerekçesiyle cep telefonlarını tamamen teslim etmek zorunda kalabilecekleri bildirildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Ürdün, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika ABD ABD ordusunu alarma geçiren video! Askerlerin telefonları toplanabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayko Cepkin: Haluk Levent’e maddi konularda güvenmem Hayko Cepkin: Haluk Levent'e maddi konularda güvenmem
Çankırı’da tır-otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı Çankırı'da tır-otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Tatil için geldiği Bodrum’da kaçırılıyordu Tatil için geldiği Bodrum'da kaçırılıyordu
Nizip’te fıstık tarlası yangını: Bir kişi ölü bulundu Nizip'te fıstık tarlası yangını: Bir kişi ölü bulundu
Teyzesini öldürmeden önce yapay zekaya sormuş Teyzesini öldürmeden önce yapay zekaya sormuş
Uğur Dündar: Haluk Levent’e ’Para işlerine karışma’ dedim Uğur Dündar: Haluk Levent'e 'Para işlerine karışma' dedim
İstanbul’da 20 ilçeye 9 saat boyunca elektrik verilemeyecek İstanbul'da 20 ilçeye 9 saat boyunca elektrik verilemeyecek
İnegöl’de 2 yaşındaki çocuk site havuzunda ölü bulundu İnegöl'de 2 yaşındaki çocuk site havuzunda ölü bulundu
Hulusi Akar’dan Yunanistan’a: Son pişmanlık fayda etmez Hulusi Akar'dan Yunanistan'a: Son pişmanlık fayda etmez

15:31
3 ilde orman yangınları büyüyor Antalya-Kumluca yolu da kapatıldı
3 ilde orman yangınları büyüyor! Antalya-Kumluca yolu da kapatıldı
14:43
Hacı Sabancı’nın karısıyla fotoğrafına eski aşkı kayıtsız kalamadı
Hacı Sabancı'nın karısıyla fotoğrafına eski aşkı kayıtsız kalamadı
14:36
Geri sayım başladı Altının kaderi bugün belli oluyor
Geri sayım başladı! Altının kaderi bugün belli oluyor
14:10
200’ün üzerinde belediye başkanı CHP’den istifa etti Yeni Parti’ye katılıyorlar
200'ün üzerinde belediye başkanı CHP'den istifa etti! Yeni Parti’ye katılıyorlar
13:59
Mucize kurtuluş Bu halde 16 kilometre yürüdü
Mucize kurtuluş! Bu halde 16 kilometre yürüdü
13:28
Husilerden dünyayı sarsacak hamle Küresel ticaret için yeni kriz kapıda
Husilerden dünyayı sarsacak hamle! Küresel ticaret için yeni kriz kapıda
12:53
“Bilgime başvurulacak“ demişti Tutanaktaki detay dikkatlerden kaçmadı
"Bilgime başvurulacak" demişti! Tutanaktaki detay dikkatlerden kaçmadı
12:44
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar
12:35
Netanyahu’nun yemek yediği otele baskın: Kaçamazsın
Netanyahu’nun yemek yediği otele baskın: Kaçamazsın
11:45
Muğla’da orman yangını Devlet hastanesi boşaltılıyor, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
Muğla'da orman yangını! Devlet hastanesi boşaltılıyor, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 15:40:00. #7.12#
SON DAKİKA: ABD ordusunu alarma geçiren video! Askerlerin telefonları toplanabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.