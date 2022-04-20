ABD, Özbekistan sınır koruma birliklerine arazi aracı desteğinde bulundu - Son Dakika
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ABD, Özbekistan sınır koruma birliklerine arazi aracı desteğinde bulundu

20.04.2022 19:48
ABD, Özbekistan sınır koruma birliklerine arazi aracı desteğinde bulundu

ABD, Özbekistan sınır birliklerine 50 arazi aracı yardımından bulundu.

ABD, Özbekistan sınır birliklerine 50 arazi aracı yardımından bulundu.

ABD'nin Taşkent Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilen Silahların Yayılmasını Önleme ve Silahsızlanma Fonu'nun (NDF) projesi kapsamında Özbekistan Sınır Koruma Birliklerine 50 arazi aracı teslim edildi.

ABD'nin Taşkent Büyükelçisi Daniel Rosenblum, araçların Özbek makamlarına teslim töreninde yaptığı konuşmada, ABD ve Özbekistan'ın Kitle İmha Silahlarının Yayılmasını Önleme ve Savunma Anlaşması'nı ilk imzaladığı 2001'den bu yana iki ülkenin tehlikeli nükleer, biyolojik, kimyasal ve radyolojik malzemelerin yayılmasına karşı koyma ve sınırların güçlendirilmesi konusunda iş birliği yapmakta olduğunu kaydederek günümüzde bu iş birliğinin yeni bir düzeye çıkarıldığını belirtti.

Rosemblum, söz konusu araçların, Özbekistan sınır birliklerinin devlet sınırını koruma potansiyelinin geliştirilmesine ve sınır olaylarına hızla yanıt vermesine katkı sağlayacağını kaydetti.

ABD'nin Özbekistan'a yaptığı güvenlik yardımının bir parçası olan söz konusu arazi araçlarının toplam değeri 2 milyon 250 bin dolar olurken söz konusu araçlar, Özbekistan Sınır Koruma Birlikleri Komutan Yardımcısı Bahtiyar Mansurov tarafından teslim alındı.

ABD, Özbekistan sınır koruma birliklerine arazi aracı desteğinde bulundu

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Kaynak: AA

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