ABD Piyasalarında Kapanma Riski ve Fed Adayı Beklentisi

Küresel piyasalar, ABD'de hükümetin yeniden kapanma ihtimalinin gündemde kalması, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığı için olası adaylara ilişkin gelişmeler ve şirket bilançolarından alınan sinyallerin etkisiyle haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlerken, bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanlığı için adayını açıklaması bekleniyor.

ABD'deki ekonomik ve siyasi gelişmeler varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Ülkede hükümetin kısmi de olsa yeniden kapanma ihtimali ile İran'a yönelik askeri müdahale endişeleriyle başlayan hafta, Fed'in para politikası kararları ve teknoloji şirketlerinin bilançolarından alınan karışık sinyallerle risk iştahının görece düşük seyrettiği bir görünümle tamamlanıyor.

ABD'de hükümetin kapanma riskleri ise henüz tam olarak giderilmedi. Bütçe paketi üzerinde görüşmeler sürerken, ABD Senatosu Çoğunluk Lideri John Thune, hükümetin finansman görüşmelerinin doğru yönde ilerlediğini söyledi.

ABD'deki haber akışına göre Senato'daki Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, 5 harcama yasasından oluşan bir paket üzerinde anlaştı. Ancak İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) finansmanıyla ilgili 6. bir yasayı paketten çıkardı.

Analistler, ABD'de hükümetin tarihin en uzun kapanmasının ardından ikinci bir kapanma yaşamasının piyasalarda fiyatlama dengesini bozabileceğini, ayrıca bu durumun ileriye dönük beklentilerin yeniden gözden geçirilmesine yol açabileceğini belirtti.

Öte yandan Trump, Fed başkanlığına aday göstereceği ismi bugün açıklayacağını belirtti. Trump'ın Fed başkanlığı için aday gösterebileceği isimler arasında Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh ve varlık yönetim şirketi BlackRock'ta yöneticilik yapan Rick Rieder bulunuyor.

Ancak bu isimler arasında eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh öne çıkıyor. ABD medyasında, Warsh'ın Trump tarafından Fed başkanlığı için aday gösterilmesinin yüksek ihtimal olduğu ifade ediliyor.

Analistler, Warsh'ın geçmişte Trump'ın tüm politikalarını savunan bir figür olmadığını ancak son dönemde özellikle faiz oranlarının indirilmesi gerektiği konusunda Trump ile örtüşen bir çizgiye gelse de, diğer adaylara nazaran Fed bağımsızlığını korumaya daha meyilli olabileceğinin değerlendirildiğini aktardı.

Altın ve gümüşte volatilite arttı

Bu gelişmelerle dolar endeksinde bir toparlanma görülürken, dün ABD tahvil faizi ve altın ile gümüş fiyatlarında geri çekilme izlendi. Dün, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,23'e inerken, yeni işlem gününde yüzde 4,27'de bulunuyor.

Altın ve gümüşte sert fiyat hareketleri göze çarparken, altının ons fiyatı dün 5 bin 598 dolara çıkarak rekor tazelemesi sonrasında buradan gelen satışlarla 5 bin 105 dolara kadar geriledi. Altının ons fiyatı günü 5 bin 396 dolarda tamamladı. Ons altın yeni günde ise yüzde 3,3 düşüşle 5 bin 218 dolarda bulunuyor.

Altındaki benzer hareketler gümüşte de yaşandı. Dün 121 dolara yükselerek tarihi zirvesini yukarı taşıyan gümüşün onsu, 106 dolara çekilmesinin ardından günü 116,6 dolarda kapattı. Ons gümüş yeni işlem gününde ise yüzde 4,7 düşüşle 111,1 dolarda alıcı buluyor.

Analistler, Trump'ın hükümetin kapanmaması için anlaşmaya yanaşabileceğine yönelik tahminlerin güvenli liman varlıklara talebi azalttığını söyledi. ABD'nin Venezuela yaptırımlarını hafifletmesiyle petrol arzındaki endişeler kısmen azalırken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,6 azalışla 68,4 dolara indi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 24 Ocak ile biten haftada 209 bine inmesine rağmen beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD'nin dış ticaret açığı da geçen yıl kasımda aylık bazda yüzde 94,6 artışla 56,8 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde ülkenin ihracatı yüzde 3,6 azalırken, ithalatı yüzde 5 yükseldi.

Microsoft'un hisseleri yüzde 10 değer kaybetti

Kurumsal tarafta, bilançosunda geliri ve karının beklentileri aşmasına rağmen bulut büyümesinin yavaşladığını bildiren Microsoft'un hisseleri yüzde 10 değer kaybetti ve piyasalara baskı yaptı. Hisselerindeki düşüşle birlikte Microsoft'un piyasa değeri yaklaşık 360 milyar dolar azaldı.

Tesla'nın hisseleri de kar ve geliri beklentilerin üzerinde gelmesine karşın yüzde 3'ten fazla geriledi. Meta'nın hisseleri ise şirketin beklentileri aşan kar ve gelir bildirmesi ve güçlü satış tahminleri açıklaması sonrasında yüzde 10'un üzerinde yükseldi.

Beklenenden daha iyi kar ve gelir açıklayan IBM'in hisseleri de yüzde 5 değer kazandı. Öte yandan ABD basınında, Amazon'un ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'a 50 milyar dolara kadar yatırım yapmak üzere görüşmelerde bulunduğuna dair haberler çıktı. Amazon'un hisseleri günü hafif düşüşle tamamladı.

Bu gelişmelerle New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,13, Nasdaq endeksi yüzde 0,72 düşerken, Dow Jones endeksi yüzde 0,11 arttı. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne negatif başladı.

Avrupa borsaları karışık seyretti

Avrupa borsalarında dün karışık bir hakim olurken, Trump'ın Fed başkanlığı için duyuracağı aday ve Avro Bölgesi ile Almanya'da açıklanacak büyüme verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Dolar endeksindeki toparlanmayla avro/dolar paritesi sınırlı da olsa geri çekildi. Avro/dolar paritesi yüzde 0,3 düşüşle 1,1930 seviyesinde bulunuyor. Jeopolitik gelişmeler tarafında Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD'nin olası İran saldırısı hakkında "Bölgenin yeni bir savaşa ihtiyacı olmadığını düşünüyorum." dedi.

Bu gelişmelerle, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,06 artarken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,14 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,07 düştü. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı.

Japonya'da "enflasyon yavaşlıyor" sinyali

Asya tarafında karışık bir seyir izlenirken, Japonya'daki makroekonomik veriler bölge gündeminde ön planda yer alıyor. Japonya'da enflasyon görünümüne ilişkin çerçeve çizen Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) ocak ayındaki yıllık artış yüzde 1,5 ile beklentilerin altında kaldı. Çekirdek TÜFE de yüzde 2 artışla tahminlerin gerisinde gerçekleşti.

Ülkede işsizlik oranı geçen yılın aralık ayında yıllık bazda yüzde 2,6 ile öngörülere paralel gerçekleşti. Aynı ayda sanayi üretimi önceki aya göre yüzde 0,1 azalırken, yıllık olarak yüzde 2,6'lık artış kaydetti. Tokyo çekirdek tüketici fiyat endeksindeki artış son 15 ayın en düşük düzeyine indi.

Ülkede açıklanan Tokyo TÜFE verisindeki artış hızı düşmesine karşın Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) para politikasında sıkılaşmaya gideceğine yönelik beklentiler gücünü koruyor.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,9 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 düştü.

Borsa rekor seviyeden kapandı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,16 değer kazanarak 13.831,09 puanla rekor seviyeden tamamlarken, 302,5 milyar lira ile tüm zamanların en yüksek işlem hacmine ulaştı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat ise dün günü akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,11 azalışla 14.502,00 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dünü 43,4070'ten tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,2 artışla 43,4900'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ile Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nin, yurt dışında Almanya ve Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ile büyüme verilerinin, ABD'de ise Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 14.000 puanın direnç, 13.600 ve 13.500 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı dış ticaret dengesi

10.00 Türkiye, aralık ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi

11.55 Almanya, ocak ayı işsizlik oranı

12.00 Almanya, 4. çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla

13.00 Avro Bölgesi, 4. çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla

13.00 Avro Bölgesi, aralık ayı işsizlik oranı

16.00 Almanya, ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi

16.30 ABD, aralık ayı Üretici Fiyat Endeksi