MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "ABD Başkanı, Bağdadi'nin heyecanla öldürüldüğünü söylüyor ama öbür taraftan YPG'li hain kod adı Mazlum Kobani olan terörist başını 'general' diye takdim edip ABD'ye davet ediyor." dedi.

Tuzla'da bir evi MHP Tuzla İlçe Kadın Kolları ile ziyaret eden Yönter, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatı kapsamında kapı kapı gezerek vatandaşları ziyaret ettiklerini, edeceklerini söyledi.

Ev sakinleriyle yemek yiyerek sohbet eden Yönter, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin etkisiz hale getirilmesiyle ilgili açıklamasına değinen Yönter, "Trump, terörist elebaşının İdlib'te bir tünelde öldüğüyle ilgili bir bilgi verdi. Bunu heyecanla dünyaya duyurdu. Burada Bağdadi'nin ölümüyle ilgili bir tesadüf dikkatimizi çekiyor." dedi.

Yönter, şöyle devam etti:

"Böylesi bir zamanda DEAŞ'lı teröristin ölmesiyle, patlamasıyla ilgili elbette kafamıza pek çok soru geliyor. Birinci olarak ABD Başkanı, Bağdadi'nin heyecanla öldürüldüğünü söylüyor ama öbür taraftan YPG'li hain kod adı Mazlum Kobani olan terörist başını 'general' diye takdim edip ABD'ye davet ediyor. Görüşme konusunda sabırsız olduğunu ifade ediyor. Bu tutarsızlığın izah edilmesi lazım. DEAŞ'ı kim kurdu, bölgeye kim saldı, sonra görevi bitince kim ortadan kaldırdı ya da kaldırmaya çalışıyor? DEAŞ terör örgütüdür, PKK terör örgütüdür, YPG terör örgütüdür. Terör örgütleri insanlığın ortak düşmanlarıdır. Terörün ırkı, dini olmaz. Terörist teröristtir, mutlaka imha edilmeli, hakkında gerekli ne varsa yapılmalıdır. ABD, PKK'ya, YPG'ye ve PYD'ye bakışında sınıfta kalmıştır."

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'yla çok önemli, tarihi bir hamle yaptığını vurgulayan Yönter, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Türkiye, Barış Pınarı Harekatıyla oyunu bozarak, oyuncuları şaşkına çevirmiştir. Sınırımızın Suriye yakasında yuvalanan terör örgütlerine etkili ve tarihi bir darbe indirmiştir. Terör devleti gömülmüştür, terör koridoru yıkılmıştır ve Barış Pınarı Harekatı stratejik bir başarı, diplomatik bir başarı ve milli uyanışın bir müjdecisidir."

Ziyarete, MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, MHP Tuzla İlçe Başkanı Erdem Doğruer, MHP Tuzla İlçe Kadın Kolları Başkanı Demet Gültürk de katıldı.