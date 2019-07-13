ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
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ABD Donanması'na ait 8 borda numaralı 'USNS Yuma' isimli gemi, İstanbul Boğazından geçerek, Karadeniz'e doğru yol aldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 03:43 Kaynak: İHA
ABD Donanması'na ait 8 borda numaralı 'USNS Yuma' isimli gemi, İstanbul
Boğazından geçerek, Karadeniz
'e doğru yol aldı. Çanakkale Boğazı
'na bu sabah saat 07.00'de giriş yapan ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 103 metre uzunluğundaki transfer gemisi 'USNS Yuma', Marmara Denizi
üzerinden İstanbul Boğazına giriş yaptı. ABD gemisine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. ABD gemisi 'USNS Yuma', İstanbul Boğazını geçerek, Karadeniz'e doğru yol aldı. - İSTANBUL
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