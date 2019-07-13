Son Dakika Haberleri: ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
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ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

8 dakika önce

ABD Donanması'na ait 8 borda numaralı 'USNS Yuma' isimli gemi, İstanbul Boğazından geçerek, Karadeniz'e doğru yol aldı.

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti, System.String[]
ABD Donanması'na ait 8 borda numaralı 'USNS Yuma' isimli gemi, İstanbul Boğazından geçerek, Karadeniz'e doğru yol aldı.

Çanakkale Boğazı'na bu sabah saat 07.00'de giriş yapan ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 103 metre uzunluğundaki transfer gemisi 'USNS Yuma', Marmara Denizi üzerinden İstanbul Boğazına giriş yaptı. ABD gemisine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. ABD gemisi 'USNS Yuma', İstanbul Boğazını geçerek, Karadeniz'e doğru yol aldı. - İSTANBUL
Amerika Birleşik Devletleri, Karadeniz, İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 03:43 Kaynak: İHA
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