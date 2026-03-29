ABD savaşta yeni aşamaya geçiyor! Kara operasyonu haftalarca sürebilir
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD savaşta yeni aşamaya geçiyor! Kara operasyonu haftalarca sürebilir

ABD savaşta yeni aşamaya geçiyor! Kara operasyonu haftalarca sürebilir
29.03.2026 08:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) İran'da haftalarca sürebilecek olası bir kara operasyonu için hazırlık yaptığı ileri sürüldü. Beyaz Saray, "Başkomutana en fazla sayıda seçeneği sunmak için hazırlık yapmak Pentagon'un görevidir." dedi.

ABD’nin İran’a karşı başlattığı Destansı Öfke Operasyonu sürerken, Washington Post gazetesi dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. 

DÜNYAYI TEDİRGİN EDEN İDDİA

Hükümet kaynaklarına dayandırılan habere göre, ABD Savunma Bakanlığı’nın İran'da haftalarca sürebilecek olası bir kara operasyonu için hazırlık yaptığı bildirildi. Planların savaşta "yeni bir aşamayı" başlatabileceğini belirten kaynaklar, bunun son 4 haftadaki karşılıklı saldırılardan "önemli ölçüde daha tehlikeli" olabileceğini söyledi.

YETKİLİLER RİSKLERE DİKKAT ÇEKTİ

Herhangi bir kara harekatının tam ölçekli bir işgalden farklı olacağını aktaran yetkililer, operasyon kapsamında özel kuvvetlerin de yer aldığı baskınların yapılabileceğine işaret etti.

Bunun yol açabileceği tehlikelere dikkat çeken kaynaklar, kara operasyonunun ABD askerlerini "insansız hava araçlarına ve füzelere, kara ateşine ve el yapımı patlayıcılara" maruz bırakabileceğini vurguladı.

FARKLI SEÇENEKLER MASADA

Pentagon’un, İran'ın petrol ihracat merkezi olan Harg Adası'na yönelik operasyonlar ile Hürmüz Boğazı yakınlarındaki kıyı bölgelerine düzenlenebilecek baskınları da seçenek olarak değerlendirdiği aktarıldı. Bazı yetkililerin olası kara operasyonunun "birkaç hafta", bazılarının ise "birkaç ay" sürebileceğini söylediği belirtildi.

"BAŞKOMUTANA SEÇENEK SUNMAK PENTAGON'UN GÖREVİ"

Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt, habere konu iddialarla ilgili kesin yorum yapmaktan kaçınarak, "Başkomutana en fazla sayıda seçeneği sunmak için hazırlık yapmak Pentagon'un görevidir. Bu, Başkanın bir karar verdiği anlamına gelmez" açıklamasında bulundu.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: İHA

İran, Son Dakika

Son Dakika ABD ABD savaşta yeni aşamaya geçiyor! Kara operasyonu haftalarca sürebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 08:54:45. #.0.5#
SON DAKİKA: ABD savaşta yeni aşamaya geçiyor! Kara operasyonu haftalarca sürebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.