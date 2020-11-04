ABD seçimleri: Senato ve Temsilciler Meclisi yarışında son durum ne? - Son Dakika
BBC

ABD seçimleri: Senato ve Temsilciler Meclisi yarışında son durum ne?

04.11.2020 09:02
ABD seçimleri: Senato ve Temsilciler Meclisi yarışında son durum ne?, System.String[]

ABD'de Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, yalnızca Beyaz Saray için değil, Kongre'nin kontrolü için de kıyasıyla bir yarış içinde.

ABD'de Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, yalnızca Beyaz Saray için değil, Kongre'nin kontrolü için de kıyasıyla bir yarış içinde.

Salı günkü seçimlerde Temsilciler Meclisi'nin kontrolünün Demokrat Parti'de kalması bekleniyor.

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy, bu kadar erken bir aşamada çıkan sonuçtan "gurur duyduğunu" belirterek, ortaya çıkan sonucu "oldukça etkileyici" olarak tanımladı.

Senato'nun nasıl şekilleneceği ise henüz netleşmiş değil. Bazı kritik eyaletlerde kesin sonuçlar açıklanmadı ve oy sayım işlemi de halen devam ediyor. Dolayısıyla sonuçların ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.

Yakından takip edilen Senato yarışlarından birinde Colorado'da Demokrat aday John Hickenlooper kazandı. Alabama'da ise Demokratların elinde bulunan koltuk Cumhuriyetçilere geçti.

Cumhuriyetçilerin Senato'daki çoğunluk lideri Mitch McConnell ve Başkan Donald Trump'a yakın isimlerden biri olan Senatör Lindsey Graham, bir kez daha seçilmeyi başardı.

Senato'da şu anda Cumhuriyetçilerin 53, Demokratların da 45 sandalyesi var. İki bağımsız üye de yasama çalışmalarında Demokratlarla birlikte hareket ediyor.





ABD'de Senatörlerin görev süresi altı ve her iki yılda bir 100 üyenin bulunduğu Senato'nun yaklaşık üçte biri yenileniyor. Bu yıl da 35 koltuk için seçim yapılıyor.

Demokratların Senato'da da çoğunluğu elde edebilmeleri için bu 35 koltuktan dördünü kazanmaları gerekiyor.

Kongre'nin her iki kanadını birden kontrol etmek partiler açısından büyük önem taşıyor.

Demokratlar, kampanyalarının merkezine koronavirüs salgını nedeniyle Trump yönetiminin uyguladığı politikalara yönelik eleştirileri oturttu.

Cumhuriyetçiler ise ekonomik alandaki olumlu tabloyu ön plana çıkardı.





Komplo teorilerini savunan aday seçimi kazandı

Temsilciler Meclisi'nde seçim öncesinde Demokratlar 232 sandalye ile çoğunluğu elinde tutuyordu. Cumhuriyetçilerin sandalye sayısı ise 197'ydi.

Açıklanan ilk sonuçlara göre, Demokratlar Kuzey Carolina'daki iki bölgede seçimi kazandı. Ancak Florida'daki iki sandalyeyi ise kaybetmeleri bekleniyor.

Haber kanallarının yaptığı tahminler, Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğun Demokratlarda kalacağına işaret ediyor.

Temsilciler Meclisi seçimlerinde en çok dikkat çeken sonuçlardan birisi Georgia eyaletinin kuzeybatısındaki seçim bölgesinden geldi. Burada Cumhuriyetçi Parti'nin adayı iş kadını Marjorie Taylor Greene seçimleri kazandı.

Greene, Başkan Trump'ın kendisini devirmeye çalışan "derin devlete" karşı mücadele ettiğini öne süren ve "QAnon" olarak bilinen bir dizi komplo teorisinin savunucuları arasında bulunuyor.

Trump, seçimlerde destek verdiği Greene'i "Cumhuriyetçi Parti'nin yükselen yıldızı" olarak tanımlamıştı.


















ABD seçimleri: Senato ve Temsilciler Meclisi yarışında son durum ne?
ABD seçimleri: Senato ve Temsilciler Meclisi yarışında son durum ne?
ABD seçimleri: Senato ve Temsilciler Meclisi yarışında son durum ne?

Amerika Birleşik Devletleri, Temsilciler Meclisi, Kongre, Senato, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD seçimleri: Senato ve Temsilciler Meclisi yarışında son durum ne? - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Genç oyuncu Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük meslektaşı Dilara Aksüyek ile aşk yaşamaya başladı ABD başkanlık seçimine kitlenmişken, Joe Biden'dan "sandıkları terk etmeyin" çağrısı geldi ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley: Trump'ı Beyaz Saray'dan çıkarmak bizim görevimiz değil Bayern Münih, deplasmanda Salzburg'u 6-2 mağlup etti ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde kurtarılan Ayda'nın babası ile görüştü: Hüngür hüngür ağladım Güvenlik Uzmanı Mete Yarar'dan Dağlık Karabağ açıklaması: Çatışmalar büyürse Ukrayna, Gürcistan ve Azerbaycan NATO'ya girebilir Koronavirüse yakalanan oyuncu Irmak Ünal hastaneye kaldırıldı
Son Dakika! ABD Başkanı Trump: Oyları çalmaya çalışıyorlar, buna izin vermeyiz Son Dakika! ABD Başkanı Trump: Oyları çalmaya çalışıyorlar, buna izin vermeyiz         
08:47
Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı         
08:20
ABD'de gerilim tırmanıyor! Protestocular, Beyaz Saray önünde birbirine girdi ABD'de gerilim tırmanıyor! Protestocular, Beyaz Saray önünde birbirine girdi         
07:57
Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularının İzmir için söyledikleri herkesi duygulandırdı Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularının İzmir için söyledikleri herkesi duygulandırdı         
07:32
Kırmızı Trump, mavi Biden! Dünyaca ünlü isimler oylarının renklerini belli etti Kırmızı Trump, mavi Biden! Dünyaca ünlü isimler oylarının renklerini belli etti         
00:37
Enkazdan çıkarılan depremzedelerin üzerine örtülen sarı renkli örtünün işlevini uzman isim anlattı Enkazdan çıkarılan depremzedelerin üzerine örtülen sarı renkli örtünün işlevini uzman isim anlattı         
23:34
Son Dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 114'e yükseldi, 137 kişinin tedavisi sürüyor Son Dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 114'e yükseldi, 137 kişinin tedavisi sürüyor         
21:24
Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş         
21:02
AK Partili Belediye Başkanı Eşref Ünsal koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti AK Partili Belediye Başkanı Eşref Ünsal koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
20:44
Hırsızlık yaptığı mağazaya tekrar giden yaşlı kadın, duvarda fotoğrafıyla karşılaşınca ne yapacağını şaşırdı Hırsızlık yaptığı mağazaya tekrar giden yaşlı kadın, duvarda fotoğrafıyla karşılaşınca ne yapacağını şaşırdı         
20:34
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında; lokanta, berber, halı saha gibi toplu alanlar saat 22'de kapanacak Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında; lokanta, berber, halı saha gibi toplu alanlar saat 22'de kapanacak         
19:47
Siirt-Bitlis karayolunda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! 4 ölü ve çok sayıda yaralı var Siirt-Bitlis karayolunda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! 4 ölü ve çok sayıda yaralı var         
17:01
Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi         
16:44
Avustralyalı muhabir Lee Steele, canlı yayında iki kez seyircilerin tacizine uğradı Avustralyalı muhabir Lee Steele, canlı yayında iki kez seyircilerin tacizine uğradı         
16:06
Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu         
14:32
Firmalar kasım ayı listesini güncelledi! İşte marka marka en uygun sıfır araç fiyatları Firmalar kasım ayı listesini güncelledi! İşte marka marka en uygun sıfır araç fiyatları         
14:16
Eski eşini boğazını keserek öldürdü, abisine Eski eşini boğazını keserek öldürdü, abisine "Sizin yapamadığınızı ben yaptım" dedi         
12:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2020 09:12:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD seçimleri: Senato ve Temsilciler Meclisi yarışında son durum ne? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei