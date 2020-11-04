ABD seçimleri: Senato ve Temsilciler Meclisi yarışında son durum ne?

ABD'de Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, yalnızca Beyaz Saray için değil, Kongre'nin kontrolü için de kıyasıyla bir yarış içinde.

Salı günkü seçimlerde Temsilciler Meclisi'nin kontrolünün Demokrat Parti'de kalması bekleniyor.

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy, bu kadar erken bir aşamada çıkan sonuçtan "gurur duyduğunu" belirterek, ortaya çıkan sonucu "oldukça etkileyici" olarak tanımladı.

Senato'nun nasıl şekilleneceği ise henüz netleşmiş değil. Bazı kritik eyaletlerde kesin sonuçlar açıklanmadı ve oy sayım işlemi de halen devam ediyor. Dolayısıyla sonuçların ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.

Yakından takip edilen Senato yarışlarından birinde Colorado'da Demokrat aday John Hickenlooper kazandı. Alabama'da ise Demokratların elinde bulunan koltuk Cumhuriyetçilere geçti.

Cumhuriyetçilerin Senato'daki çoğunluk lideri Mitch McConnell ve Başkan Donald Trump'a yakın isimlerden biri olan Senatör Lindsey Graham, bir kez daha seçilmeyi başardı.

Senato'da şu anda Cumhuriyetçilerin 53, Demokratların da 45 sandalyesi var. İki bağımsız üye de yasama çalışmalarında Demokratlarla birlikte hareket ediyor.

ABD'de Senatörlerin görev süresi altı ve her iki yılda bir 100 üyenin bulunduğu Senato'nun yaklaşık üçte biri yenileniyor. Bu yıl da 35 koltuk için seçim yapılıyor.

Demokratların Senato'da da çoğunluğu elde edebilmeleri için bu 35 koltuktan dördünü kazanmaları gerekiyor.

Kongre'nin her iki kanadını birden kontrol etmek partiler açısından büyük önem taşıyor.

Demokratlar, kampanyalarının merkezine koronavirüs salgını nedeniyle Trump yönetiminin uyguladığı politikalara yönelik eleştirileri oturttu.

Cumhuriyetçiler ise ekonomik alandaki olumlu tabloyu ön plana çıkardı.

Komplo teorilerini savunan aday seçimi kazandı

Temsilciler Meclisi'nde seçim öncesinde Demokratlar 232 sandalye ile çoğunluğu elinde tutuyordu. Cumhuriyetçilerin sandalye sayısı ise 197'ydi.

Açıklanan ilk sonuçlara göre, Demokratlar Kuzey Carolina'daki iki bölgede seçimi kazandı. Ancak Florida'daki iki sandalyeyi ise kaybetmeleri bekleniyor.

Haber kanallarının yaptığı tahminler, Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğun Demokratlarda kalacağına işaret ediyor.

Temsilciler Meclisi seçimlerinde en çok dikkat çeken sonuçlardan birisi Georgia eyaletinin kuzeybatısındaki seçim bölgesinden geldi. Burada Cumhuriyetçi Parti'nin adayı iş kadını Marjorie Taylor Greene seçimleri kazandı.

Greene, Başkan Trump'ın kendisini devirmeye çalışan "derin devlete" karşı mücadele ettiğini öne süren ve "QAnon" olarak bilinen bir dizi komplo teorisinin savunucuları arasında bulunuyor.

Trump, seçimlerde destek verdiği Greene'i "Cumhuriyetçi Parti'nin yükselen yıldızı" olarak tanımlamıştı.