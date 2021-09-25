ABD, Teksas'ın Meksika sınırında bulunan Haitililerin kaldığı kampın temizlendiğini açıkladı - Son Dakika

NEW ABD hükümeti, Meksika ile Teksas'ın Del Rio kasabasını bağlayan bir köprünün altında kurulan Haitili göçmen kampının tamamen temizlendiğini bildirdi.

İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu sabah itibarıyla Del Rio Uluslararası Köprüsü'nün altındaki kampta artık göçmen yok." ifadesini kullandı.

Bakan Mayorkas, Del Rio'daki Haitili göçmenlerden "savunmasız kabul edilenler veya geri dönmeleri halinde işkence göreceklerinden korkanlar da dahil" çoğunun ABD'de kaldığını söyledi.

Mayorkas, "Yaklaşık 12 bin 400 kişinin davalarına bir göçmenlik hakimi tarafından bakılması sonrasında sınır dışı edilmelerine veya ABD'de kalmalarına karar verilecek." dedi.

Sınırdaki köprünün altındaki 2 bin civarındaki Haitili'nin ise uçakla ülkesine geri gönderildiği belirtildi.

ABD-Meksika sınırındaki nehri geçerek sığınma talebinde bulunan binlerce Haitili göçmen, Texas eyaletine bağlı Del Rio kasabasında zor şartlar altında bekletiliyordu.

ABD medyasına yansıyan görüntülerde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 12 bin göçmenin, sınırda geçişi sağlayan Del Rio uluslararası köprüsünün altında toplandığı görülmüştü.

35 bin nüfusu bulunan Del Rio kasabasının belediye başkanı Bruno Lozano, kontrol edilemeyen göçmen akınına karşı federal yetkililer ve eyalet yetkililerinden acil yardım istediklerini ifade etmişti.