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Abd temsilciler meclisi'nde azil soruşturması oturumları başladı

6 saat önce

ABD Temsilciler Meclisi'nde azil soruşturması oturumları başladıABD, (DHA)- ABD'de Temsilciler Meclisi tarafından yürütülen, Başkan Donald Trump'ın azil (görevden alma) süreci halka açık oturumları başladı.

ABD Temsilciler Meclisi'nde azil soruşturması oturumları başladı

ABD, (DHA)- ABD'de Temsilciler Meclisi tarafından yürütülen, Başkan Donald Trump'ın azil (görevden alma) süreci halka açık oturumları başladı.

Açık oturumun ilk konuşmasını İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff yaptı. Schiff konuşmasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile 25 Temmuz'da yaptığı görüşmenin içeriğinden alıntılar yaptı. Schiff, görevden alma soruşturmasının amacının, Trump'ın Ukrayna'nın kırılganlığından yararlanmaya çalışıp çalışmadığının ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin ABD seçimlerine müdahalede bulunup bulunmadığının ortaya çıkarılması olduğunu belirtti. Daha sonrasında söz alan Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Devin Nunes, azil soruşturmasının Demokratlar tarafından sahnelenen ve televizyonda yayınlanan bir tiyatro gösterisi olduğunu söyledi.

Azil süreci, ABD Başkanı Donald Trump'ın 25 Temmuz'da Ukraynalı mevkidaşı Volodimir Zelenski ile telefon görüşmesinin transkriptinin yayınlanmasıyla başladı. Demokratlar, Trump'ın Zelenski'ye 2020'de yapılacak ABD seçimlerinde potansiyel rakibi Joe Biden'a soruşturma açması için baskı yaptığını iddia ediyor.

Abd temsilciler meclisi'nde azil soruşturması oturumları başladı

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 07:38 Kaynak: DHA
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