ABD Ticaret Bakanı Ross, "10. Türkiye Yatırım Konferansı" gala yemeğine katıldı
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ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un konuşması NEW YORK - ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul Görüşmeleri için bulunduğu New York'ta, Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 10. Türkiye Yatırım Konferansı gala yemeğine katılarak konuşma yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:17 Kaynak: AA
ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un konuşması NEW YORK - ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul Görüşmeleri için bulunduğu New York'ta, Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 10. Türkiye Yatırım Konferansı gala yemeğine katılarak konuşma yaptı.
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