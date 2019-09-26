Son Dakika Haberleri: ABD Ticaret Bakanı Ross, "10. Türkiye Yatırım Konferansı" gala yemeğine katıldı
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ABD Ticaret Bakanı Ross, "10. Türkiye Yatırım Konferansı" gala yemeğine katıldı

31 dakika önce

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un konuşması NEW YORK - ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul Görüşmeleri için bulunduğu New York'ta, Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 10. Türkiye Yatırım Konferansı gala yemeğine katılarak konuşma yaptı.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un konuşması NEW YORK - ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul Görüşmeleri için bulunduğu New York'ta, Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 10. Türkiye Yatırım Konferansı gala yemeğine katılarak konuşma yaptı.

ABD Ticaret Bakanı Ross, 10. Türkiye Yatırım Konferansı gala yemeğine katıldı

Wilbur Ross, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:17 Kaynak: AA
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