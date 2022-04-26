ABD ve AB'den Gezi davası kararlarına tepki: Kavala'nın haksız mahkumiyeti bitmeli - Son Dakika
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ABD ve AB'den Gezi davası kararlarına tepki: Kavala'nın haksız mahkumiyeti bitmeli

26.04.2022 08:09
ABD ve AB'den Gezi davası kararlarına tepki: Kavala'nın haksız mahkumiyeti bitmeli

Gezi Parkı davasında verilen skandal kararların ardından ABD'den sabaha karşı açıklama geldi. ABD mesajında derin bir endişe ve hayal kırıklığı vurgusu yapılırken; AB de konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. AB Açıklamasında da, Türkiye yargısının AİHM kararlarına uymasını ve Kavala dahil bütün sanıkların serbest bırakılması istendi.

ABD, 2013'teki Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı davada karar çıktı. Dün akşam saatlerinde alınan karar ile birlikte mahkeme, Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi, Tayfun Kahraman'a da 18'er yıl hapis cezası verildi.

ABD ve AB'den Gezi davası kararlarına tepki: Kavala'nın haksız mahkumiyeti bitmeli

Bu karar uluslararası kamuoyunda gündem olurken ABD'den TSİ sabaha karşı bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yayınlayarak, alınan karardan dolayı "derin bir endişe ve hayal kırıklığı" hissettiklerini duyurdu.

Sözcü'nün aktardığına göre yapılan açıklamada, "Kavala'nın haksız biçimde mahkum edilmesinin insan haklarına saygı, temel özgürlükler ve hukukun üstünlüğüyle bağdaşmadığı" belirtilirken Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısı yinelendi.

"ENDİŞE DUYMAYI SÜRDÜRÜYORUZ"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da konuyla ilgili konuştu. Price, " Türkiye'yi bir kez daha, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uygun olarak, Osman Kavala ve keyfi biçimde hapse atılan diğer tüm kişileri serbest bırakmaya çağırıyoruz" derken, "Türkiye'de duruşma öncesi uzun gözaltı süreleri, aşırı geniş tanımlı terörle destek suçlamaları ve suç unsuru taşıyan hakaret davaları dahil olmak üzere sivil toplum, medya, siyaset ve iş dünyasından liderlere karşı devam eden yargısal tacizlerden ağır endişe duymayı sürdürüyoruz" yorumunu yaptı.

Price açıklamasının devamında ise, "Türkiye halkı, insan haklarını ve temel özgürlüklerini cezalandırılma korkusu yaşamadan uygulayabilmeyi hak ediyor. İfade, barışçı şekilde toplanma ve dernek kurma özgürlüğünü kullanma hakkı, Türkiye'nin anayasası, uluslararası hukuki sorumlulukları ve AGİT yükümlülüklerinde yer almaktadır. Hükümeti, siyasi güdümlü davaları sona erdirmeye ve tüm Türk vatandaşlarının hak ve özgürlüklerine saygı göstermeye çağırıyoruz" dedi.

AB'DEN DE TEPKİ GELDİ: SONUÇLARI OLACAK

Alınan mahkeme kararına Avrupa Birliği'nden de tepki geldi…

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ve AB-Türkiye Parlamento Delegasyonu Başkanı Sergey Lagodinsky ortak bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, "Türk yargısı bugün, Osman Kavala'yı hükümeti devirmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum ederek tahminlerin en kötüsünü doğruladı. İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin bu üzücü kararı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına açıkça hor görüyor ve Avrupa Konseyi'nde devam eden ihlal prosedürleri bakımından da kesinlikle sonuçları olacaktır" ifadelerini kullandı.

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