Son Dakika Haberleri: ABD ve Çin'in Ticaret Savaşı, Bill Gates'in Güvenli Nükleer Enerji Planını Engelledi

ABD ve Çin'in Ticaret Savaşı, Bill Gates'in Güvenli Nükleer Enerji Planını Engelledi

26 dakika önce

Gittikçe tırmanan ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı Bill Gates’i de etkiledi. Microsoft’un patronunun Çin’de gerçekleştirmeyi planladığı Güvenli Nükleer Enerji planı suya düşmek üzere. Son üç yıldır, Bill Gates’in nükleer enerji şirketi, Pekin yakınlarında daha güvenli ve daha ucuz nükleer enerji geliştirmek için pilot bir proje üzerinde çalışıyor. Ancak bu çalışmalar, Çin Enerji Bakanlığı’nın ABD […]The post ABD ve Çin’in ticaret savaşı, Bill Gates’in Güvenli Nükleer Enerji planını engelledi appeared first on Enerji Enstitüsü.

ABD ve Çin'in Ticaret Savaşı, Bill Gates'in Güvenli Nükleer Enerji Planını Engelledi, System.String[]
Gittikçe tırmanan ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı Bill Gates'i de etkiledi. Microsoft'un patronunun Çin'de gerçekleştirmeyi planladığı Güvenli Nükleer Enerji planı suya düşmek üzere.

Son üç yıldır, Bill Gates'in nükleer enerji şirketi, Pekin yakınlarında daha güvenli ve daha ucuz nükleer enerji geliştirmek için pilot bir proje üzerinde çalışıyor. Ancak bu çalışmalar, Çin Enerji Bakanlığı'nın ABD ve Çin arasındaki nükleer ortaklıkları kısıtlayan yeni düzenlemeleri nedeniyle durma noktasına geldi.

Çin, Amerikan mallarına yönelik getirdiği vergi tarifelerine ek olarak iki ülke arasındaki nükleer teknolojiyle ilgili herhangi bir anlaşmanın, askeri amaçlar için kullanılamayacağına dair bir şart koşmuş durumda. Görünüşe bakılırsa Gates'in şirketi TerraPower, bu sözünü veremedi ve deneysel nükleer reaktörünü geliştirmek için yeni bir ortak ülke aramaya başladı.

TerraPower, zayıflatılmış uranyumdan kendi yakıtını üretebilecek, kullanabilecek ve yenileyebilecek bir Gezgin Dalga Reaktörü adı verilen bir teknoloji üretmeye çalışıyor. Bu süreç daha ucuz, daha temiz ve daha az riskli bir nükleer enerji çağına yol açacak olsa da, reaktörün inşa edilmesinin yaklaşık 1 milyar dolara mal olacağını belirtiliyor. Gelen haberler Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin TerraPower'ın çalışmalarına izin vermeye istekli oldukları yönünde.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:35 

Bill Gates, Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Sektörel
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