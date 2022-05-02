ABD ve Ermenistan Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Anlaşması - Son Dakika
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ABD ve Ermenistan Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Anlaşması

02.05.2022 21:54
ABD ve Ermenistan Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Anlaşması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Stratejik Sivil Nükleer İşbirliğine ilişkin anlaşma imzaladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Stratejik Sivil Nükleer İşbirliğine ilişkin anlaşma imzaladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi. Blinken ve Mirzoyan, ABD-Ermenistan arasında Stratejik Sivil Nükleer İşbirliğine ilişkin Mutabakat Zaptı'NI (MOU) imzaladı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken yaptığı açıklamada, "Bu toplantıların büyük bir amacı, ABD ve Ermenistan arasında işbirliğini ve işbirliği alanlarını sürdürmek için ilişkilerimizi derinleştirmeye ve güçlendirmeye devam edebileceğimiz stratejik diyaloğu yeniden başlatmaktır. Şimdi bunu yapabildiğimiz için çok mutluyuz" dedi.

Blinken, ABD ve Ermenistan arasında MOU'nun imzalaması hakkında, "Bu, ABD ve Ermenistan'a yeni işbirliği yolları açmaktadır. Bence aramızdaki ikili ilişkiyi de çok güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ise yaptığı konuşmada, "Bu yıl, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu yıllarda demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi ortak değerlere dayalı çok güçlü ilişkiler kurmayı başardık. Bu oturumda, demokratik reformlarımıza, adalet reformlarımıza, bankacılık ve savunma alanlarındaki işbirliğini derinleştirmenin yollarına bakmaya, yolsuzlukla mücadelenin önlenmesine ve daha birçok alana odaklanıyoruz" dedi.

Mirzoyan, "ABD'nin reformlarımızı destekleme çabalarını ve Ermenistan enerji sektörünü geliştirme desteğini takdir ediyoruz. Burada Sivil Nükleer İşbirliğimize yönelik mutabakat zaptını imzalamaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullanarak, "Ayrıca, bölgemizde barış ve istikrarı hedefleyen ortaklığımızda, ABD'nin önemli rolünü vurgulamak istiyorum" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Başkan (Biden) ve Dışişleri Bakanının (Blinken) liderliğinde, ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD halkının çıkarlarını, güvenliğini ve ekonomik refahını geliştirerek, diplomasi, savunuculuk ve destek yoluyla ABD'nin dış politikasına öncülük ediyor. ABD halkı adına demokratik değerleri teşvik ediyor ve gösteriyoruz. Özgür, barışçıl ve refah bir dünya geliştiriyoruz" ifadeleri kullanıldı.

(Aylin Albayrak/İHA)

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Kaynak: İHA

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