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ABD ve Yunanistan'tan dev askeri tatbikat: Gerçek mermi ve saldırı helikopterleri kullanıldı
6 saat önce
Yunanistan'ın en yüksek noktası olan Olimpos Dağı eteklerinde Yunan ve ABD'li askerler gerçek mermi ve saldırı helikopterlerinin kullanıldığı geniş çaplı ortak bir tatbikat gerçekleştirdi. Yunanistan 3 hafta önce Amerikan ve Fransız askerlerinin katılımıyla Büyük İskender askeri tatbikatını yapmıştı
Yunanistan'ın en yüksek noktası olan Olimpos Dağı eteklerinde Yunan ve ABD'li askerler gerçek mermi ve saldırı helikopterlerinin kullanıldığı geniş çaplı ortak bir tatbikat yaptı.
Yunanistan şubat ayı başında Amerikan ve Fransız askerlerinin katılımıyla İskiri Adası'nda (Skiros) Büyük İskender adlı bir askeri tatbikat daha yapmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 07:35
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