ABD ve Yunanistan'tan dev askeri tatbikat: Gerçek mermi ve saldırı helikopterleri kullanıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD ve Yunanistan'tan dev askeri tatbikat: Gerçek mermi ve saldırı helikopterleri kullanıldı - Son Dakika Dünya

ABD ve Yunanistan'tan dev askeri tatbikat: Gerçek mermi ve saldırı helikopterleri kullanıldı

6 saat önce

Yunanistan'ın en yüksek noktası olan Olimpos Dağı eteklerinde Yunan ve ABD'li askerler gerçek mermi ve saldırı helikopterlerinin kullanıldığı geniş çaplı ortak bir tatbikat gerçekleştirdi. Yunanistan 3 hafta önce Amerikan ve Fransız askerlerinin katılımıyla Büyük İskender askeri tatbikatını yapmıştı

ABD ve Yunanistan'tan dev askeri tatbikat: Gerçek mermi ve saldırı helikopterleri kullanıldı, System.String[]

Yunanistan'ın en yüksek noktası olan Olimpos Dağı eteklerinde Yunan ve ABD'li askerler gerçek mermi ve saldırı helikopterlerinin kullanıldığı geniş çaplı ortak bir tatbikat yaptı.


Yunanistan şubat ayı başında Amerikan ve Fransız askerlerinin katılımıyla İskiri Adası'nda (Skiros) Büyük İskender adlı bir askeri tatbikat daha yapmıştı.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 07:35 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Pentagon'dan İdlib açıklaması: Uluslararası toplum Esed rejimine baskı uygulamalı
Pentagon'dan İdlib açıklaması: Ruslarla Türklerin bir çatışmaya girmeye yakın olduklarını görüyoruz Los Angeles Galaxy, Messi için sezon sonunda resmi teklif yapmaya hazırlanıyor Suriye'de tehlikeli gerginlik! ABD zırhlı aracı, Ruslara ait zırhlı aracın önüne kırdı

Son Dakika Haberleri
01:41 Mine Dağ'dan 'Memleketim'
01:41 Ahmet Kural'ın aracı hurdaya döndü
00:49 Alkollü araç kullanan Ahmet Kural, zincirleme trafik kazasına sebep oldu
00:40 'Sevgililer Günü kaçamağı' paylaşımı ile sosyal medyayı salladı
00:02 Ramo 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Bilinmeyen sırlar ortaya çıkıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 02:27:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD ve Yunanistan'tan dev askeri tatbikat: Gerçek mermi ve saldırı helikopterleri kullanıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]