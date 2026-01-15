ABD, Venezuela Petrolü İlk Satışını Yaptı - Son Dakika
Dünya

ABD, Venezuela Petrolü İlk Satışını Yaptı

ABD, Venezuela Petrolü İlk Satışını Yaptı
15.01.2026 10:09
ABD, Venezuela'dan 500 milyon dolarlık ilk petrol satışını gerçekleştirdi, yeni satışlar yolda.

ABD, Venezuela'dan elde edilen petrolün ilk satışının yapıldığını bildirdi.

ABD yönetimi, Venezuela'dan elde edilen petrolün ilk satışını 500 milyon dolar bedelle gerçekleştirdiğini duyurdu. Yetkililer, yakın zamanda yeni satışların yapılacağını belirterek, satıştan elde edilen gelirlerin, ABD hükümeti tarafından kontrol edilen ve 'tarafsız bir bölge' olarak nitelendirilen Katar'daki banka hesaplarında tutulduğunu açıkladı.

Kaynak: DHA

10:09
