ABD'ye Ait 6 Adet F-35a Savaş Uçağı Ortak Tatbikat İçin Güney Kore'ye Ulaştı

SEUL, 5 Temmuz (Xinhua) -- Güney Kore Savunma Bakanlığı, ABD'ye ait 6 adet F-35A savaş uçağının, Güney Kore'ye ait savaş uçaklarıyla ortak tatbikat gerçekleştirmek üzere Salı günü Güney Kore'ye ulaştığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD'nin Alaska eyaletindeki Eielson Hava Kuvvetleri Üssü'nden Kore Yarımadası'na konuşlandırılan radara yakalanmayan ABD'ye ait savaş uçakları, 14 Temmuz'a kadar Güney Kore Hava Kuvvetleri ile ortak tatbikatlar gerçekleştirecek.

ABD'nin savaş uçaklarının 2017 sonundan bu yana Kore Yarımadası'nda bilinen ilk konuşlandırılması olduğu bildiriliyor. ABD Kore Güçleri'nden (USFK) yapılan bir başka yazılı açıklamada, ABD'ye ait uçaklar, Güney Kore'nin F-35 uçakları da dahil olmak üzere ABD'ye ve Güney Kore'ye ait birçok farklı uçakla faaliyete katılacak ve birlikte uçacak. Açıklamada, alıştırma ve rutin eğitim uçuşlarının, iki hava kuvvetinin Kore Yarımadası ve çevresinde icrasında ve operasyonlarda müşterek çalışma kabiliyetini artıracağı kaydedildi. Açıklamada, ABD uçaklarının, planlanan 10 günlük eğitim görevi sırasında Güney Kore ve kıyıların çevresindeki sularda faaliyet göstermeyi planladığını da yer aldı.