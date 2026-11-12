ABD'de bina çöktü! 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı - Son Dakika
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ABD'de bina çöktü! 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı

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ABD\'de bina çöktü! 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı
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ABD\'de bina çöktü! 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı
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ABD'nin New York kentindeki Brooklyn bölgesinde 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 17 kişi yaralandı. Yaralılar arasında 7 çocuk bulunurken, hamile bir kadın enkazdan sağ çıkarıldı. 250'den fazla personelin katıldığı arama kurtarma çalışmaları sürerken, binanın çökme nedeni araştırılıyor.

ABD'nin New York kentinde 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 17 kişi yaralandı. Enkaz altında kalanların kurtarılması için 250'den fazla itfaiye ve sağlık personeli seferber edilirken, yaralılar arasında 7 çocuğun da bulunduğu açıklandı. Ekiplerin enkazdaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

3 KATLI BİNA İNŞAAT ALANINA ÇÖKTÜ

New York'un Brooklyn bölgesindeki Flatbush Mahallesi'nde 11 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 16.00 sıralarında 3 katlı bir bina çöktü. Flatbush Avenue ile Bedford Avenue kesişiminde bulunan bina, bitişiğindeki inşaat alanına doğru yıkılırken, komşu binanın dış duvarının bir bölümü de parçalandı. Çökme sırasında binada yaşayanların yanı sıra inşaat alanında çalışan bazı işçilerin de enkaz altında kaldığı bildirildi.

ABD'de bina çöktü! 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. New York İtfaiye Departmanı, ilk acil yardım çağrısından yaklaşık bir dakika sonra ekiplerin bölgeye ulaştığını açıkladı.

4 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, faciada 2 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Yetkililer, 17 kişinin yaralandığını, bunlardan 4'ünün durumunun kritik olduğunu açıkladı. Yaralılar arasında 7 çocuk ve hafif yaralanan bir itfaiye görevlisi de bulunuyor.

ABD'de bina çöktü! 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı

Enkaz altında başka kişilerin bulunma ihtimaline karşı arama kurtarma çalışmaları genişletildi. İtfaiye ekipleri, arama köpekleri ve dronların yardımıyla yıkılan binanın kalıntıları arasında yaşam belirtisi arıyor.

ABD'de bina çöktü! 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı

HAMİLE KADIN ENKAZDAN SAĞ ÇIKARILDI

Kurtarma çalışmaları sırasında enkaz altında kalan hamile bir kadın sağ olarak çıkarıldı. Kadının kurtarılmasını bekleyen eşinin büyük sevinç yaşadığı öğrenildi. Ayrıca binada bulunan 2 ve 7 yaşlarındaki iki çocuğun da enkazdan sağ kurtarıldığı bildirildi.

ABD'de bina çöktü! 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı

Çökme anına tanıklık eden çevre sakinleri, büyük bir gürültü duyduklarını ve ardından insanların yardım çığlıklarının yükseldiğini anlattı. Bazı görgü tanıkları, binanın bir anda sarsılarak yıkıldığını ifade etti.

ÇÖKMENİN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

New York Binalar Departmanı yetkilileri, çöken binanın hemen yanındaki boş arazide kazı çalışması yürütüldüğünü açıkladı. Ancak inşaat faaliyetlerinin çökmeye neden olup olmadığı henüz belirlenemedi.

Yetkililer, çevredeki yapıların güvenliğini incelemeye alırken, itfaiye ekipleri enkazın yeniden hareket etme tehlikesine karşı çalışmalarını dikkatle sürdürüyor. Arama kurtarma faaliyetlerinin birkaç gün devam edebileceği belirtildi.

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