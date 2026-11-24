ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Jay Clayton, ülkede son haftalarda yaşanan teknoloji arızalarının ardından yeni kesintiler konusunda uyarıda bulundu. Eski bilgisayar sistemlerinin yenilenmesi sırasında hizmetlerde geçici aksamalar yaşanabileceğini belirten Clayton, bankacılık, iletişim ve ulaşım gibi kritik alanlarda benzer sorunların tekrarlanabileceğine dikkat çekti. Uyarı, Şükran Günü tatili öncesinde seyahat hazırlığı yapan milyonlarca Amerikalıyı yakından ilgilendiriyor.

ESKİ SİSTEMLER YENİLENİRKEN KESİNTİLER YAŞANABİLİR

CNN'in “State of the Union” programına katılan Clayton, teknoloji altyapısının yenilenmesinin zorunlu olduğunu ancak bu süreçte geçici aksaklıkların kaçınılmaz olabileceğini söyledi.

Clayton, devam eden modernizasyon çalışmaları sırasında sistemlerde boşluklar, teknik hatalar ve hizmet kesintileri yaşanabileceğini belirterek Amerikalıların bu ihtimale hazırlıklı olması gerektiğini ifade etti.

Jay Clayton

Yetkili, yenileme çalışmalarının daha güçlü sistemler oluşturmak ve siber güvenliği artırmak amacıyla yürütüldüğünü vurguladı.

UÇUŞLAR DURDU, BANKACILIK VE E-POSTA HİZMETLERİ AKSADI

ABD'de kasım ayı boyunca peş peşe yaşanan teknik sorunlar farklı sektörleri etkiledi. 13 Kasım'da Federal Havacılık İdaresinin (FAA) sistemlerinde yaşanan arıza nedeniyle ülke genelinde uçuşlar saatlerce durduruldu. Sorunun, eski ağ altyapısının yenilenmesi sırasında ortaya çıkan yönlendirici kaynaklı teknik aksaklıktan kaynaklandığı açıklandı. Reuters'ın aktardığı bilgilere göre kesinti 18 binden fazla uçuşu ve yaklaşık 1 milyon yolcuyu etkiledi.

Microsoft'un Outlook e-posta hizmetlerinde de erişim sorunları yaşanırken, JPMorgan Chase başta olmak üzere bazı büyük bankaların işlemlerinde teknik aksaklıklar meydana geldi. Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) ise planlı bakım sırasında kurum içi iletişim ağında geçici performans düşüşü yaşandığını doğruladı. NSA, kritik görev kabiliyetlerinin çalışmaya devam ettiğini bildirdi.

SİBER SALDIRI İDDİALARINA İLİŞKİN KANIT BULUNAMADI

Peş peşe yaşanan kesintiler, olayların koordineli bir siber saldırının parçası olabileceği yönündeki tartışmaları da beraberinde getirdi. Ancak Clayton, söz konusu teknik arızaların koordineli veya devlet destekli bir saldırıdan kaynaklandığına ilişkin bulgu bulunmadığını söyledi.

Clayton, ABC'nin “This Week” programında da benzer değerlendirmelerde bulunarak kesintileri eski sistemlerin yenilenmesi sırasında yaşanan teknik sorunlara bağladı. FBI ve Tarım Bakanlığına yönelik ayrı siber saldırı iddialarının ayrıntıları hakkında ise soruşturmaların sonuçlanmasını beklediğini belirtti.

ŞÜKRAN GÜNÜ ÖNCESİ UYARI

ABD'de milyonlarca kişinin seyahat ettiği Şükran Günü tatili öncesinde yapılan açıklama, özellikle hava ulaşımı ve bankacılık hizmetleri açısından dikkat çekti. Yetkililer, sistemlerin yenilenmesi sürecinde geçici kesintilerin yaşanabileceğini belirtirken, modernizasyon çalışmalarının uzun vadede altyapının güvenilirliğini ve siber dayanıklılığını artırmayı hedeflediğini vurguluyor.