ABD\'de uçakta kaçırılma alarmı! United Airlines uçağı geri döndü

ABD'de 24 Ekim Cumartesi gecesi yaşanan olayda, Las Vegas'tan Newark'a gitmek üzere havalanan United Airlines'ın 1681 sefer sayılı uçuşunda güvenlik alarmı verildi. Uçuş ekibinin bir yolcunun telefonunda uçağı kaçırmaya yönelik mesajlar gördüğü yönündeki ihbarı üzerine pilotlar geri dönüş kararı aldı.

KABİN GÖREVLİSİ MESAJLARI FARK ETTİ

ABD basınında yer alan haberlere göre, bir kabin görevlisi yolculardan birinin telefonuyla gönderdiği mesajlarda uçağı kaçırma planından söz ettiğini fark etti. Durumun pilota bildirilmesi üzerine kokpit kapısı kilitlendi ve hava trafik kontrolüne bilgi verildi.

Pilotun hava trafik kontrolüyle yaptığı görüşmede, kabin görevlisinin söz konusu mesajları gördüğü ve yolcunun durumdan haberdar olmadığı aktarıldı. Bunun üzerine uçak rotasını değiştirerek Las Vegas'a dönüş yaptı.

UÇAKTA 156 KİŞİ BULUNUYORDU

Boeing 737 tipi uçakta 150 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu bildirildi. Uçak, Las Vegas'taki Harry Reid Uluslararası Havalimanı'na güvenli şekilde iniş yaptı. Olayda yaralanan olmadı.

Uçak yere indikten sonra güvenlik güçleri yolcuyla ilgili inceleme başlattı. Yetkililerin olayın ayrıntılarını araştırdığı belirtilirken, şüpheli yolcu hakkında işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin ayrıntılar henüz netleşmedi.

UÇUŞ SAATLER SONRA YENİDEN GERÇEKLEŞTİ

Güvenlik endişesi nedeniyle Las Vegas'a geri dönen uçuş, mürettebatın yasal çalışma süresinin dolması üzerine gece boyunca ertelendi. United Airlines, uçağın 25 Ekim Pazar sabahı Newark'a doğru yeniden havalandığını açıkladı.

Olayla ilgili inceleme sürerken, havayolu şirketi uçuşun güvenlik endişesi nedeniyle geri döndüğünü doğruladı.