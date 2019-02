Abdi İpekçi'yi Dostları ve Meslektaşları Anlattı

MİLLİYET Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Başyazarıyken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Abdi İpekçi , ölümünün 40'ıncı yılında Demirören Medya Center Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle anıldı. Milliyet Gazetesi 'nin düzenlediği 'Gazeteci Abdi İpekçi' anma etkinliğine İpekçi'nin çalışma arkadaşları ve o dönemde gazetecilik yapan meslektaşları, moderatörlüğünü Gazeteci Deniz Bayramoğlu'nun yaptığı panelde bir araya geldi. Meslektaşları dönemin Milliyet Gazetesi'ni ve gazetecilikte Abdi İpekçi ekolünü anlattı.Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı 'nın konuşmasıyla başlayan etkinlikte moderatorlüğünü Deniz Bayramoğlu'nun yaptığı iki oturumlu bir panel yapıldı. Burada da Milliyet Gazetesi yazarları Güneri Cıvaoğlu Sami Kohen , gazeteci Okşan Atasoy, Altan Öymen Hürriyet Gazetesi yazarları Ertuğrul Özkök ve Doğan Hızlan , Abdi İpekçi'yi anlattılar. Kapanış konuşmasını ise Abdi İpekçi'nin kızı Nükhet İpekçi İzet yaptı.Demirören Medya Genel Müdürü Emrah Kurtoğlu, Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Emre İskeçeli, Hürriyet Daily News Gökçe Aytulu, Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı , Kanal D Haber Yayın Yönetmeni Mustafa Aşçıoğlu, CNN Türk Genel Müdürü Bora Bayraktar , Milliyet Yazarları Tunca Bengin, Atila Gökçe, Filiz Aygündüz ile Hürriyet yazarları Sedat Ergin Yalçın Bayer 'in de katıldığı programda çok sayıda iletişim fakültesi öğrencisi de hazır bulundu."SADECE TEK BİR CEPHEDEN BAKARAK ABDİ BEYİ ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL"Programın açılış konuşmasını yapan Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, Abdi İpekçi olmadan geçen 40 yıl içerisinde dünya ve Türkiye 'yi derinden etkileyen olaylar yaşandığını söyledi. Belovacıklı, "Sadece tek bir cepheden bakarak Abdi Beyi veya yapılmaya çalışanları anlamak mümkün değil. Bence, hayatın bütün renklerini şehvetle kucaklamak istemek, her nabzı tutmaya çalışmak ve böylelikle rengarenk bir dünyanın var olduğunu okuyuculara ve insanlara anlatabilmek dolayısıyla kalıpların dışına çıkabilmek Abdi Beyi 'Abdi İpekçi' yapan özelliklerden bir tanesi ve en önemlisi" dedi.DOĞAN HIZLAN: İPEKÇİ'NİN HALK ANLAYIŞI ZITLIKLARI İÇERİRDİAbdi İpekçi'nin 'halk anlayışına' yönelik düşüncelerini paylaşan Doğan Hızlan ise, "Bizde halk deyince ölçütler aşağıya düşüyor. Halbuki Abdi İpekçi'nin halk anlayışı, bütün coğrafyayı, kültürleri kapsayan ve zıtlıkları içeren bir anlayıştır. Gazetede çalışmalar yapılırken yazarlarla sağ ve sol ile birlikte görüştüğünü o zaman ben tanık olmadım ama şimdiki anılardan öğreniyoruz. İpekçi, evrensel ve doğru bir gazetecilik anlayışı getirdi" diye konuştu.SAMİ KOHEN: İPEKÇİ YENİLİKÇİYDİAbdi İpekçi ile anılarını ve onun gazetecilik ilkelerini anlatan Sami Kohen de, "Abdi İpekçi ile beraberliğimiz Milliyet'ten önce Yeni İstanbul adlı gazetede başladı. İpekçi ile 1950 yılından hayatını kaybedene kadar mesai arkadaşlığımız süresiz devam etti. İpekçi'nin önemli bir niteliği yenilikçiydi, uzlaşıcı bir karaktere sahipti. Milliyet yeni bir formatla çıktı. Türk basınında devrim oldu, bambaşka bir gazete çıkmaya başladı" ifadelerini kullandı.ALTAN ÖYMEN: İPEKÇİ'NİN TÜRK BASININ ÇAĞDAŞLAŞMASINDA ROLÜ VARİpekçi'nin Türk basınına kazandırdığı gazetecilik ilkeleri üzerinde duran Gazeteci Altan Öymen de, "Milliyet Gazetesi halkın her kesimine hitap ederdi. İpekçi, birçok yenilik getirdiği. Gazetede yaptıklarıyla Türk basının çağdaşlaşmasında en önemli rolü olan kişiydi" dedi.ERTUĞRUL ÖZKÖK: İPEKÇİ'NİN ÖLÜMÜ BENİ ŞOKE ETTİErtuğrul Özkök ise, "İpekçi öldürüldüğünde ben öğretim üyesiydim ve Bülent Ecevit 'in danışmanlığını yapıyordum. Kayınpederimin evinde oturuyorduk, radyoyu dinlerken İpekçi'nin öldürüldüğünü öğrendim. Duyduğumda, hayatımda yaşadığım en büyük şoklardan biriydi. Çünkü 12 Eylül dönemi öncesiydi, benim hayatımda tehdit altındaydı. Hepimiz öldürülme korkusu yaşıyorduk. Bizi de öldürebileceklerini düşündüm" ifadelerini kullandı.OKŞAN ATASOY: BİZE DOĞRU DÜRÜST GAZETECİLİĞİ ÖĞRETTİAbdi İpekçi'nin gazetecilik yönlerini ele alan çalışma arkadaşı Gazeteci Okşan Atasoy da, İpekçi ile birlikte çok güzel bir gazetecilik hayatı yaşadıklarını söyledi. Atasoy, "Abdi Beyin dönemi başlı başına özel bir dönemdi. Bize 'Abdi İpekçi ekolünü' öğretti. Bu ekolün her daim yaşaması lazım. Ekol benim kuşağımda o kadar doğaldı ki bize, doğru dürüst gazetecilik yapmayı öğreten harika bir insandı" dedi.GÜNERİ CIVAOĞLU: İPEKÇİ İMKANSIZI İMKANLI HALE GETİRİRDİİpekçi'yi tanımak şerefini ve keyfini yaşamış bir gazeteci olduğunu belirten Güneri Cıvaoğlu ise, "İpekçi'yi çok sevdiğimi bildikleri için öldürüldüğünü bana alıştıra alıştıra söylemek istemişler. O akşam Süleyman Demirel ile randevum vardı o kadar üzüldüm ki biraz Abdi Beyi konuştuk. Ben röportajı yapamayacağımı söyledim. -di'li geçmişi haberlerde ilk Abdi Bey kullandı. Gazeteciliğe ilk başladığımızda 'Milliyet tarzı haber yazalım' lafı vardı. İpekçi'nin bir özelliği imkansızlıkları imkanlı hale getirmekti" diye konuştu.NÜKHET İPEKÇİ: HEP ZAMANDA YOLCULUK YAPIYORUMProgramın kapanış konuşmasını ise Abdi İpekçi'nin kızı Nükhet İpekçi İzet yaptı. Hep zamanda yolculuk yapar gibi olduğunu söyleyen İzet, "Ne Milliyet'in içinde olabiliyorum ne de dışında. Evimize sinmiş Milliyet'i soluduğum zaman babamın meslek hayatındaki 25 yılı ile bütün gazetecilerin yaşattığı 40 yılı topladığımda 65 yıllık Milliyet'in nasıl işlemiş olduğunu hissediyorum. Babamı 40 yıldır hayatta tutan bir Milliyet var, dostluğu ve vefayı son nefeslerine kadar hissettirmiş çok kıymetli Milliyetliler var. Her birini çok sevgiyle ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.Ayrıca anma töreni kapsamında, Abdi İpekçi'nin dönemin ünlü siyasi isimleriyle gerçekleştirdiği röportajlar, ses kayıtları, aile ve meslek hayatından fotoğrafların gösterildiği sergi de açıldı. Programın sonunda katılımcılar Abdi İpekçi sergisini gezdi. - İstanbul