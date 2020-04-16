Abdullah Avcı'dan Beşiktaş itirafı: "Ayrıldıktan sonra..." - Son Dakika
Son Dakika Spor Abdullah Avcı'dan Beşiktaş itirafı: 'Ayrıldıktan sonra...' - Son Dakika Spor

Abdullah Avcı'dan Beşiktaş itirafı: "Ayrıldıktan sonra..."

25 dakika önce

Beşiktaş'ta sezon ortasında yolları ayrılan Abdullah Avcı, yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı.

Abdullah Avcı'dan Beşiktaş itirafı:

Beşiktaş'ta sezon ortasında yolları ayrılan Abdullah Avcı, yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları;

Gecesini gündüzüne katan, sağlığını hiçe sayan bütün sağlık çalışanlarını tebrik ediyorum. Zor süreçte, onlara evde kalarak yardımcı olacağız. Hayatını kaybedenlere baş sağlığı diliyorum. Hastanede yatanlara acil şifalar diliyorum. Göksal Gümüşdağ'a, Fatih Terim'e, Abdurrahim Albayrak'a, Rüştü Reçber'e geçmiş olsun

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra ekibimle yurt dışına gidip maç izleme, analiz ve gelişim planlarımız vardı. Günümüzün 1-2 saatini İngiltere, İtalya gibi ülkelerde eski maçları ekibimle analiz ediyoruz. Oyun organizasyonlarını analiz ediyoruz.

BOŞ GEÇİRMEMEK LAZIM

Bu zamanı boş geçirmemek lazım. Bu süreç başlamadan evvel planlarımız vardı, ocak ayının sonunda ayrıldıktan sonra. Her ay yurt dışına çıkmak, maç izlemek. Güncellemeler, gelişmeler. Bu süreçte bunu uygulama durumumuz olamaz. Ekibimle her gün telefonlaşıyoruz.

ANALİZLER YAPIYORUZ

Teknik direktörlerden çok, oyun ve oyun organizasyonlarının analizini yapıyoruz. İtalya'da çok değişik sistemlerde oyunlar oynanmaya başlandı, onları takip edip analizlerini yapıyoruz. Kendimizi geliştirmiş oluyoruz.

Braga maçına gidemediğimde zatürre başlangıcı belirtileri vardı. Doktorların kararıydı. Ölümcül hastalık herhalde, gidemedi dediler. Bunu yazanlar, bugünkü sağlık sürecimizi nasıl yazacak acaba?

BEŞİKTAŞ DÖNEMİ

Beşiktaş'ın bana hissettirdiği tek şey gurur ve tutkuydu. Kötü başlayan bir süreç vardı. 6 hafta sonuçlar olumsuzdu, sonra 6 hafta üst üste kazandık, çok iyi hissettiğim bir dönem olmuştu, tribünlerin çağırdığı. 6 ay kalacağım diye gelmez kimse, herkes iyi şeyler yapmak için gelir. 6 ay, olumlu ve olumsuz duyguların yaşandığı bir süreç oldu. Keşkelerle hareket edemeyiz. Zorlukların ne olduğunu biliyordum. Mücadeleyi seven bir teknik adamım. Süreci bilerek geldim. En iyisinden maksimum verim almaya çalıştım. Keşke dediğim bir şey yok.

1 AY SONRA AYRILABİLİYORSUN

Ön planda olmayı seven birisi değilimdir. Maçtan sonra soyunma odasına gittim, tribünden çağrıldığımı söylediler. 5.-6. maç 'Abdullah Avcı istifa!', 11-12. maç 'Abdullah Avcı, tribüne!', ondan sonra da 1 ay sonra da görevinden ayrılabiliyorsun.

SERGEN YALÇIN YORUMU

Sergen Yalçın, çok özel bir futbolcuydu. Belki istikrarlı oynamadı ama çok özel bir yetenekti. Umarım antrenör olarak da iyi şekilde devam eder. Camianın içinden yetişmiş birisi. Başarılar diliyorum. Başarılı olması hem o, hem kulüp, hem Türk antrenörler adına önemli.

FUTBOL OYNANMALI

Bana soracak olursanız, lig oynanmadan tescil edilmez. Futbol oynanmalı. Seyircili oynanmasından yanayım. Futbol, bu süreçten sonra iyileştirme gücüyle birlikte aramıza dönecektir diye düşünüyorum.

RESMİ TEKLİF ALMADIM

Biz evimizde vakit geçiriyoruz, işine gitmek zorunda olanlar var. Gelecekle ilgili planlar, öncelikle sağlık. Zaman her şeyi en iyi şekilde gösterir. Bu zaman, benim için arınma ve yenilenme dönemi. Resmi olarak bir teklif almadım ama birtakım temaslar oldu. Resmi bir şey olursa bunu şeffaf şekilde paylaşırım

Abdullah Avcı, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 08:18 

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