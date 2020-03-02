Abdullah Avcı'nın eski yardımcısından Fenerbahçe açıklaması! - Son Dakika
Son Dakika Spor Abdullah Avcı'nın eski yardımcısından Fenerbahçe açıklaması! - Son Dakika Spor

Abdullah Avcı'nın eski yardımcısından Fenerbahçe açıklaması!

6 saat önce

Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından tüm gözler yeni teknik direktöre çevrildi.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından tüm gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Gündeme gelen isimlerden birisi de Abdullah Avcı oldu...


Başakşehir'de Avcı'nın yardımcılığını yapan genç teknik adam Serhat Gülpınar, Radyospor'a özel açıklamalarda bulundu ve şu sözleri kullandı;


"Abdullah Hoca ile Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra görüştük. Abdullah Hoca kesinlikle sezon sonuna kadar takım çalıştırmayacağını ve dinleneceğini söyledi. Azerbaycan Milli Takımı da teklif yaptı fakat olumsuz sonuçlandı."


Abdullah Avcı, Ersun Yanal, Başakşehir, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:40 
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