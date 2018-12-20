Abdullah Gül'ün Eski Danışmanına 'Fetö Üyeliği'nden 6 Yıl 3 Ay Hapis (2)
11 saat önce
TAHLİYE KARARI DURDURULDUAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eski danışmanı Gürcan Balık'a 'FETÖ üyeliği'nden 6 yıl 3 ay hapisle birlikte verdiği tahliye kararına itiraz edildi.
TAHLİYE KARARI DURDURULDU Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
'ün eski danışmanı Gürcan Balık'a 'FETÖ üyeliği'nden 6 yıl 3 ay hapisle birlikte verdiği tahliye kararına itiraz edildi. İtirazı değerlendiren bir üst mahkeme tarafından tahliye kararı durduruldu.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 07:21 Kaynak: DHA
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