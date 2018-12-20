Son Dakika Haberleri: Abdullah Gül'ün Eski Danışmanına 'Fetö Üyeliği'nden 6 Yıl 3 Ay Hapis (2)

Abdullah Gül'ün Eski Danışmanına 'Fetö Üyeliği'nden 6 Yıl 3 Ay Hapis (2)

11 saat önce

TAHLİYE KARARI DURDURULDUAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eski danışmanı Gürcan Balık'a 'FETÖ üyeliği'nden 6 yıl 3 ay hapisle birlikte verdiği tahliye kararına itiraz edildi.

Abdullah Gül'ün Eski Danışmanına 'Fetö Üyeliği'nden 6 Yıl 3 Ay Hapis (2), System.String[]
TAHLİYE KARARI DURDURULDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eski danışmanı Gürcan Balık'a 'FETÖ üyeliği'nden 6 yıl 3 ay hapisle birlikte verdiği tahliye kararına itiraz edildi. İtirazı değerlendiren bir üst mahkeme tarafından tahliye kararı durduruldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 07:21 Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı, Abdullah Gül, Güncel
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