Abdullah Mihal Gazi Türbesinin kapısı tamamen el işçiliği ile yeniden yapılıyor - Son Dakika

Bilecik'in İnhisar ilçe sınırları içinde bulunan Abdullah Mihal Gazi Türbesinin kapısı tamamen el işçiliği ile yeniden yapılıyor.

İnhisar Kaymakamı Ali Açıkgöz koordinesinde Abdullah Mihal Gazi Türbesinde başlayan yenileme çalışmaları kapsamında türbe kapısı da değiştiriliyor. İstanbul'da aranılan bir usta iken emekliliğini köyünde geçirmek için Muratça Köyüne dönen Nevzat Demir, kaymakamın ricası üzerine bir süre önce türbe kapısının imalatına başlamıştı. İnhisar Kaymakamı Ali Açıkgöz ve beraberindeler, Nevzat Demir'i atölyesinde ziyaret ederek, kapının son halini incelediler.

"Yine giriş kapısı, en üst kalitede bir ürün olacak"

Abdullah Mihal Gazi türbesindeki çalışmaların, bu yıl 694'üncüssü düzenlenecek olan anma etkinliklerine kadar tamamlanacağını ifade eden Kaymakam Ali Açıkgöz, "Çalışmalar tamamlandığında türbemiz arzu ettiğimiz görünüme kavuşacak. Sandukalar, sanduka örtüleri (puşideleri) tamamen değişecek ve türbe için yapılmış özel avize ile büyük bir uyum içerisinde olacaklar. Yine giriş kapısı, en üst kalitede bir ürün olacak. Tabi şunu ifade etmem lazım. Bizler Osman Bey'i bir suikast girişiminden kurtaran, İslam'a büyük hizmetler etmiş Abdullah Mihal Gazi hazretleri için ne yaparsak yapalım bunu kafi göremeyiz. Tüm gayretimiz, ömürlerinin tamamını İslam'a hizmet yolunda geçirmiş ecdadımıza sahip çıkmaktır" dedi.

Öte yandan Abdullah Mihalgazi, aslen Bizans İmparatorluğu'nun hudut kalelerinden Harmankaya tekfuru idi. Osman Gazi'ye bağlı Eskişehir beyi ile yaptığı savaşta esir düştü. Osman Bey, Köse Mihal'in yiğitliğine ve kahramanlığına bakarak onu affetti. Köse Mihal çok geçmeden Osman Gazi'yle iyi dost ve silah arkadaşı oldu. Hıristiyan derebeylerinin, bir düğün vesilesiyle Osman Bey'e suikast hazırlığı yaptığını öğrenen Köse Mihal, Osman Bey'i zamanında uyararak önlem almasını ve kurtulmasını sağlamış, böylelikle Yarhisar'la Bilecik'in zaptına da vesile olmuştur. - BİLECİK