Abdullah Mihal Gazi Türbesinin kapısı tamamen el işçiliği ile yeniden yapılıyor - Son Dakika

Abdullah Mihal Gazi Türbesinin kapısı tamamen el işçiliği ile yeniden yapılıyor

09.01.2021 10:45
Abdullah Mihal Gazi Türbesinin kapısı tamamen el işçiliği ile yeniden yapılıyor, System.String[]

Bilecik'in İnhisar ilçe sınırları içinde bulunan Abdullah Mihal Gazi Türbesinin kapısı tamamen el işçiliği ile yeniden yapılıyor.

Bilecik'in İnhisar ilçe sınırları içinde bulunan Abdullah Mihal Gazi Türbesinin kapısı tamamen el işçiliği ile yeniden yapılıyor.

İnhisar Kaymakamı Ali Açıkgöz koordinesinde Abdullah Mihal Gazi Türbesinde başlayan yenileme çalışmaları kapsamında türbe kapısı da değiştiriliyor. İstanbul'da aranılan bir usta iken emekliliğini köyünde geçirmek için Muratça Köyüne dönen Nevzat Demir, kaymakamın ricası üzerine bir süre önce türbe kapısının imalatına başlamıştı. İnhisar Kaymakamı Ali Açıkgöz ve beraberindeler, Nevzat Demir'i atölyesinde ziyaret ederek, kapının son halini incelediler.

"Yine giriş kapısı, en üst kalitede bir ürün olacak"

Abdullah Mihal Gazi türbesindeki çalışmaların, bu yıl 694'üncüssü düzenlenecek olan anma etkinliklerine kadar tamamlanacağını ifade eden Kaymakam Ali Açıkgöz, "Çalışmalar tamamlandığında türbemiz arzu ettiğimiz görünüme kavuşacak. Sandukalar, sanduka örtüleri (puşideleri) tamamen değişecek ve türbe için yapılmış özel avize ile büyük bir uyum içerisinde olacaklar. Yine giriş kapısı, en üst kalitede bir ürün olacak. Tabi şunu ifade etmem lazım. Bizler Osman Bey'i bir suikast girişiminden kurtaran, İslam'a büyük hizmetler etmiş Abdullah Mihal Gazi hazretleri için ne yaparsak yapalım bunu kafi göremeyiz. Tüm gayretimiz, ömürlerinin tamamını İslam'a hizmet yolunda geçirmiş ecdadımıza sahip çıkmaktır" dedi.

Öte yandan Abdullah Mihalgazi, aslen Bizans İmparatorluğu'nun hudut kalelerinden Harmankaya tekfuru idi. Osman Gazi'ye bağlı Eskişehir beyi ile yaptığı savaşta esir düştü. Osman Bey, Köse Mihal'in yiğitliğine ve kahramanlığına bakarak onu affetti. Köse Mihal çok geçmeden Osman Gazi'yle iyi dost ve silah arkadaşı oldu. Hıristiyan derebeylerinin, bir düğün vesilesiyle Osman Bey'e suikast hazırlığı yaptığını öğrenen Köse Mihal, Osman Bey'i zamanında uyararak önlem almasını ve kurtulmasını sağlamış, böylelikle Yarhisar'la Bilecik'in zaptına da vesile olmuştur. - BİLECİK

Abdullah Mihal Gazi Türbesinin kapısı tamamen el işçiliği ile yeniden yapılıyor
Abdullah Mihal Gazi Türbesinin kapısı tamamen el işçiliği ile yeniden yapılıyor
Abdullah Mihal Gazi Türbesinin kapısı tamamen el işçiliği ile yeniden yapılıyor
Abdullah Mihal Gazi Türbesinin kapısı tamamen el işçiliği ile yeniden yapılıyor

Ali Açıkgöz, İstanbul, Bilecik, İnhisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Abdullah Mihal Gazi Türbesinin kapısı tamamen el işçiliği ile yeniden yapılıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Stajyer avukata iğrenç taciz! Dosya inceleme bahanesiyle odasına çağırıp arkasından sarılmış Pazar gününe dikkat! İstanbul dahil birçok ilde kuvvetli yağış bekleniyor Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı! Anneanne Hülya Koçyiğit torunu için dans etti Depo depo vurgun! İhtiyaç sahipleri için topladıkları yardımları satıp altına yatırdılar Bağışıklık sistemini güçlendiren 'Udi Hindi' bitkisinin satışları pandemiyle birlikte 400 kat arttı Savaştan kaçan Suriyeli kardeşler, Düzce'de ihracata başladı Çukur'un 111. yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı! Nejat İşler diziye geri dönüyor Twitter hesabı kalıcı olarak askıya alınan Trump'tan sert sözler: Bizi susturamayacaksınız
Cami imamından CHP'lilerle ilgili skandal paylaşım! İlçe başkanı suç duyurusunda bulundu Cami imamından CHP'lilerle ilgili skandal paylaşım! İlçe başkanı suç duyurusunda bulundu         
10:17
Hindistan'da hastane yangını: 10 bebek hayatını kaybetti Hindistan'da hastane yangını: 10 bebek hayatını kaybetti         
10:12
Barışmak için yanına gittiği arkadaşını vuran saldırgan: Helallik almak için gitmiştim, panikledim Barışmak için yanına gittiği arkadaşını vuran saldırgan: Helallik almak için gitmiştim, panikledim         
10:03
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs vakalarında en çok ve en az düşüş yaşanan ilçeleri paylaştı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs vakalarında en çok ve en az düşüş yaşanan ilçeleri paylaştı         
09:42
Kısıtlamada yediği para cezasıyla tanımıştık! Evsiz adamın Ankara'da hayatı değişti Kısıtlamada yediği para cezasıyla tanımıştık! Evsiz adamın Ankara'da hayatı değişti         
09:17
"Gizemli Yol'a" giren araçlar kendi kendine yokuş yukarı çıkıyor         
08:37
Dokuma makinesine önce montunu sonra kolunu kaptıran esnaf, feci şekilde can verdi Dokuma makinesine önce montunu sonra kolunu kaptıran esnaf, feci şekilde can verdi         
07:56
Kısıtlamayı ihlal eden alkollü kadından gazetecilere tehdit: Eniştem savcı, o görüntüleri silin Kısıtlamayı ihlal eden alkollü kadından gazetecilere tehdit: Eniştem savcı, o görüntüleri silin         
04:54
MİT'ten ezber bozan personel alımı ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz MİT'ten ezber bozan personel alımı ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz         
23:32
Balıkçıların ağına nesli tükenme tehlikesinde olan dev 'ay balığı' takıldı Balıkçıların ağına nesli tükenme tehlikesinde olan dev 'ay balığı' takıldı         
23:25
Elon Musk'ın Elon Musk'ın "Signal kullanın" paylaşımının ardından alakasız bir şirketin piyasa değeri tavan yaptı         
22:54
Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu         
22:08
Meral Akşener: Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz çünkü bir Maocu neferini ülkücü yaptım Meral Akşener: Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz çünkü bir Maocu neferini ülkücü yaptım         
20:45
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi         
18:27
Çin aşısının Brezilya sonuçları umut verici! Ağır koronavirüs vakalarında yüzde 100 etkili Çin aşısının Brezilya sonuçları umut verici! Ağır koronavirüs vakalarında yüzde 100 etkili         
17:09
Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor         
14:36
Türkiye'de sadece Iğdır ve Edirne'de yaşıyor! Halkın Türkiye'de sadece Iğdır ve Edirne'de yaşıyor! Halkın "Esrarengiz fare" dediği canlı ortaya çıktı         
13:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2021 11:08:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Abdullah Mihal Gazi Türbesinin kapısı tamamen el işçiliği ile yeniden yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei