Son Dakika Haberleri: Abdurrahim Albayrak: 'Beraber yola çıktığım kimseyi arkadan vurmam'
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Abdurrahim Albayrak: 'Beraber yola çıktığım kimseyi arkadan vurmam'

42 dakika önce

Galatasaray'da halen 2. başkan olarak görev yapan Abdurrahim Albayrak, başkanlığa aday olacağına yönelik iddialar üzerine bir açıklama yaptı.

Abdurrahim Albayrak: 'Beraber yola çıktığım kimseyi arkadan vurmam', System.String[]

Galatasaray'da halen 2. başkan olarak görev yapan Abdurrahim Albayrak, başkanlığa aday olacağına yönelik iddialar üzerine bir açıklama yaptı. Mevcut başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu ile omuz omuza çalıştıklarını ifade eden Albayrak, şunları söyledi:


"Ben verdiğim sözleri her zaman tutarım. Beraber yola çıktığım kimseyi de arkadan vurmam. Başkanım Mustafa Cengiz ile zor dönemde kader birliği yaptık. Ne ayrılık var, ne de sorun... Bunların hepsi içi boş iddialar. Muhalefetteki arkadaşlardan ricam; lütfen bu içi boş iddia ve dedikoduları bıraksınlar. Galatasaray Kulübü'nün büyük bir fedakarlıkla çalışan başkanı ve yönetim kurulu vardır. Galatasaray'ın dedikoduya değil, birlik ve beraberliğe ihtiyacı vardır. Daha önemli başarılara ulaşmak adına kenetlenme zamanıdır. Galatasaray, birlik oldukça güçlüdür: "

Abdurrahim Albayrak, Mustafa Cengiz, Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 08:40 
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