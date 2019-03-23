Abdurrahim Albayrak'tan İbra Açıklaması
32 dakika önce
Galatasaray'ın yıllık olağan mali genel kurulu bugün gerçekleştirilirken, mevcut başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin ikinci dönemi idari açıdan ibra edilmedi.
Galatasaray
'ın yıllık olağan mali genel kurulu bugün gerçekleştirilirken, mevcut başkan Mustafa Cengiz
ve yönetiminin ikinci dönemi idari açıdan ibra edilmedi. Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak
, konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Tribünleri selamladığı bir fotoğrafı paylaşan Albayrak, bu fotoğrafa "Bunu hak etmedik" notunu düştü. Bu paylaşım kısa sürede sarı kırmızılı taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:58 Kaynak: DHA
Albayrak'tan Emre Açıklaması: Küçük Düşürmemek İçin Açıklamadık
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz İdari Açıdan İbra Edilmedi, Olağanüstü Seçime Gidilecek
Alexandra Stan'den Fenerbahçe'nin Kampanyasına Destek
Galatasaray Derbide Beşiktaş'ı Yendi, Avantaj Yakaladı