Son Dakika Haberleri: Abdurrahim Albayrak'tan İbra Açıklaması

Abdurrahim Albayrak'tan İbra Açıklaması

32 dakika önce

Galatasaray'ın yıllık olağan mali genel kurulu bugün gerçekleştirilirken, mevcut başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin ikinci dönemi idari açıdan ibra edilmedi.

Abdurrahim Albayrak'tan İbra Açıklaması, System.String[]
Galatasaray'ın yıllık olağan mali genel kurulu bugün gerçekleştirilirken, mevcut başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin ikinci dönemi idari açıdan ibra edilmedi. Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Tribünleri selamladığı bir fotoğrafı paylaşan Albayrak, bu fotoğrafa "Bunu hak etmedik" notunu düştü. Bu paylaşım kısa sürede sarı kırmızılı taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:58 Kaynak: DHA

Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Spor
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