Abhazya'da muhalifler Cumhurbaşkanlığı binasını bastı - Son Dakika
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Abhazya'da muhalifler Cumhurbaşkanlığı binasını bastı

6 saat önce

Abhazya'da seçim sonuçlarını kabul etmeyen ve iptalini isteyen muhalif parti mensupları, kapısını ve camlarını kırdıkları Cumhurbaşkanlığı binasına girdi.

Abhazya'da muhalifler Cumhurbaşkanlığı binasını bastı, System.String[]

Abhazya'da seçim sonuçlarını kabul etmeyen ve iptalini isteyen muhalif parti mensupları, kapısını ve camlarını kırdıkları Cumhurbaşkanlığı binasına girdi. Olay sırasında Cumhurbaşkanı'nın binada olmadığı belirtildi.

Abhazya'nın başkenti Sohum'daki Cumhurbaşkanlığı binasının önünde toplanan binden fazla muhalifin, ikinci turu 8 Eylül 2019'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çıkan sonuçları kabul etmedikleri ve yeni bir seçim istedikleri belirtiliyor.

8 Eylül'de yapılan seçimde, Abhazya Cumhurbaşkanı Raul Hacımba yüzde 47.39, Cumhurbaşkanı adayı Alkhas Kvitsiani ise yüzde 46.17 oy almıştı. Kvitsiani, seçimlerin hemen ardından seçim sonuçlarına güvenmediğini ve tanımadığını belirtmişti.

DHA'ya değerlendirmede bulunan eski Abhazya Milletvekili Oktay Chkotua, son başkanlık seçimleri öncesi seçim kanununda yapılan değişiklikle, ikinci tur seçimlerine kalan iki başkan adayınının yanı sıra oy pusulasına 'her iki adaya da karşıyım' seçeneği eklendiğini, seçilecek başkan adayınının rakibinin ve 'her iki adaya da karşıyım' oyu kullananların tamamından fazla olması gerektiğini söyledi. Chkotua, bu değişikliğin kaldırılması için Kvitsiani'nin Yüksek Seçim Kurulu'na başvurduğunu, ancak bu başvurunun sonuçlanmadığını, Hacımba'nın oylarının da Kvitsani ve 'her iki adaya da karşıyım' oyu kullananların toplamından daha az olması nedeniyle kargaşaya neden olduğunu belirtti. Eski milletvekili Oktay Chkotua, şu anda durumun sakin olduğunu belirterek, neredeyse herkesin birbirini tanıdığı küçük bir ülke olan Abhazya'da karışıklığın daha da ileriye gideceğini düşünmediğini ifade etti. Chkotua, parlamentonun en kısa zamanda toplanarak bu soruna çözüm getirmeye çalışacağını söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Protestocuların görüntüleri

-Kırık camların görüntünü

-Protestocuların cumhurbaşkanlığı binasının içerisindeki görüntüleri


Cumhurbaşkanı, Raúl González, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 06:05 Kaynak: DHA
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