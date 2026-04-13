Abluka öncesi Hürmüz'de trafik durdu! Uzmanlardan petrol için 150 dolar uyarısı

13.04.2026 13:59
ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda bugün saat 17.00’de başlatacağı deniz ablukası öncesi tanker trafiği durma noktasına geldi. Petrol akışı neredeyse kesilirken, uzmanlar fiyatların hızla tırmanarak 150 doların üzerine çıkabileceği uyarısında bulunuyor. Kriz, yalnızca enerji piyasalarını değil, küresel tedarik zincirlerini ve enflasyonu da ciddi şekilde tehdit ediyor.

ABD’nin İran limanlarına yönelik deniz ablukası kararı küresel piyasalarda şok etkisi yarattı. ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu plan kapsamında ablukanın bugün saat 17.00 itibarıyla devreye girmesi beklenirken, tanker trafiği şimdiden durma noktasına geldi.

PETROL AKIŞI “DAMLA SEVİYESİNE” GERİLEDİ

ABD Merkez Komutanlığı’nın (CENTCOM) açıklamasına göre İran limanlarına giren ve çıkan tüm gemileri kapsayan abluka, enerji akışını doğrudan etkiledi. CNBC’nin analizine göre Hürmüz Boğazı’nda petrol akışı son bir ayda “damla seviyesine” kadar düştü.

Savaş öncesinde küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği bu kritik hat, şimdi ciddi bir kesinti riskiyle karşı karşıya.

PETROLDE 150 DOLAR UYARISI

Uzmanlar, krizin daha da derinleşebileceği uyarısında bulunuyor. Quincy Institute Başkan Yardımcısı Trita Parsi, petrol fiyatlarının varil başına 150 dolara kadar çıkabileceğini belirtti.

Fed Watch Advisors’tan Ben Emons ise gübre ve helyum gibi kritik emtia fiyatlarındaki artışın küresel enflasyonu hızlandırabileceğini ifade etti.

KÜRESEL EKONOMİ ALARMDA

CNBC’ye göre IMF ve Dünya Bankası, büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etmeye hazırlanıyor. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin bu enerji şokundan daha sert etkilenmesi bekleniyor.

Barclays ise Körfez’deki enerji altyapısına yönelik olası saldırıların uzun süreli arz krizine yol açabileceğine dikkat çekti.

SADECE ENERJİ DEĞİL, TÜM TEDARİK ZİNCİRİ ETKİLENİYOR

Petrol akışındaki kesinti yalnızca enerji piyasasını değil; gübre, tekstil ve sanayi ürünleri tedarik zincirlerini de ciddi şekilde bozdu. Küresel ticarette yeni bir daralma riski gündeme geldi.

JEOPOLİTİK GERİLİM TIRMANABİLİR

Analizlerde, ablukanın Çin ve Hindistan gibi İran petrolünün büyük alıcılarını da karşı karşıya getirebileceği vurgulandı. Bu durumun uluslararası gerilimi daha da artırabileceği belirtiliyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
    Bırakın bu işleri arkadaş.İnsanlar biraz nefes alsın.Felakete doğru gidiyoruz 8 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump bu kez Çin'i tehdit etti: Yüzde 50 gümrük vergisi uygularız

14:34
14:32
14:22
14:08
13:51
13:39
13:29
13:25
12:35
12:33
11:41
