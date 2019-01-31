Aboubakar Kamara, Yeni Malatyaspor İçin İstanbul'da
36 dakika önce
Evkur Yeni Malatyaspor'un transferde prensipte anlaştığı Fransız golcü Aboubakar Kamara, İstanbul'a geldi.
Evkur Yeni Malatyaspor
'un transferde prensipte anlaştığı Fransız golcü Aboubakar Kamara, İstanbul
'a geldi. İngiltere
'nin Fulham
takımından kiralanması için anlaşılan 23 yaşındaki futbolcu, Londra
'dan hareket eden uçakla Atatürk Havalimanı
'na ulaştı.
Kamara'yı havalimanında Yeni Malatyaspor Kulübü Genel Sekreteri Burak Çakır
, genel kaptan Suat Tekin karşıladı.
Konaklayacağı otele geçen Kamara, yarın sabah sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini sarı-siyahlı renklere bağlayan imzayı atacak.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:19 Kaynak: AA
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