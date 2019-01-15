Son Dakika Haberleri: Aç Kalan Sansar Fabrikaya Girdi

Aç Kalan Sansar Fabrikaya Girdi

1 saat önce

Malatya'da yiyecek bulmak için bir fabrikaya giren sansar, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Aç Kalan Sansar Fabrikaya Girdi, System.String[]
Malatya'da yiyecek bulmak için bir fabrikaya giren sansar, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Malatya'da 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikaya giren sansar, ofis bölümündeki çalışanlar tarafından fark edildi. Durumun itfaiye ekiplerine bildirilmesi üzerine fabrikaya gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri özel aparat yardımıyla sansarı yakalayarak kafese koydu.

Kış şartlarında yiyecek bulamadığı için yerleşim alanına geldiği tahmin edilen sansar, ekipler tarafından verilen yiyeceği yedikten sonra yeniden doğaya bırakıldı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:12 Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, İtfaiye, Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de Bir Fabrikada Patlama Oldu, 2 İşçi Öldü, 2 İşçi Yarandı CHP ile İYİ Parti İttifakında Anlaşmaya Varılan Büyükşehir Sayısı 23'e Çıktı

Cani Kardeş, Ablasının Boğazını Keserek Öldürdükten Sonra Evi Ateşe Verdi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki Güvenli Bölge Türkiye Tarafından Oluşturulacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 13:40:29. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aç Kalan Sansar Fabrikaya Girdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]