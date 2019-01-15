Aç Kalan Sansar Fabrikaya Girdi
1 saat önce
Malatya'da yiyecek bulmak için bir fabrikaya giren sansar, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.
Malatya
'da yiyecek bulmak için bir fabrikaya giren sansar, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.
Malatya'da 2. Organize Sanayi Bölgesi
'nde bulunan bir fabrikaya giren sansar, ofis bölümündeki çalışanlar tarafından fark edildi. Durumun itfaiye ekiplerine bildirilmesi üzerine fabrikaya gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığı ekipleri özel aparat yardımıyla sansarı yakalayarak kafese koydu.
Kış şartlarında yiyecek bulamadığı için yerleşim alanına geldiği tahmin edilen sansar, ekipler tarafından verilen yiyeceği yedikten sonra yeniden doğaya bırakıldı. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:12 Kaynak: İHA
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