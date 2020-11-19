Acadebi'den genç girişimcilere destek

Genç girişimciler üniversite çağında iş hayatına kazandırılıyor

Acadebi.com web sitesi üzerinde buluşan üniversite öğrencileri burada sosyal medya tavsiyeleri ve kendi pazar yerlerini açıp tedarik edilen ürünleri, hizmetleri, dijital öğrenimleri satışa sunuyor

İSTANBUL - Türkiye'de şu an eğitim hayatında olan 18 ile 27 yaş arasındaki üniversite öğrencileri "Acadebi" genç girişimcilik projesi ile buluşuyor. Acadebi.com web sitesi üzerinde buluşan üniversite öğrencileri burada sosyal medya tavsiyeleri ve kendi pazar yerlerini açıp Acadebi'den tedarik ettiği ürünleri, hizmetleri, dijital öğrenimleri satışa sunuyor. Bu sayede tavsiyelerden kazanç sağlayan gençler, hem kendi işinin patronu oluyor hem de daha öğrencilik yıllarında hayata atılıyor. Bununla birlikte kendi paralarını kazanıp devletine vergi veren bir girişimci oluyor.

Son yıllarda dijitalleşen dünyanın vazgeçilmesi olan e-ticaret, her geçen gün sınırları zorluyor. Dünyada e-ticaret hacmi 4 trilyon dolar olduğu ve her geçen gün artarken, Türkiye'de de miktar hala istenilen bir seviyede olmamakla birlikte artan bir trend izliyor. Türkiye'de genç nesilleri e-ticaret ile daha fazla tanıştırmayı hedefleyen Acadebi ile gençler daha eğitim hayatında girişimciliklerini sunarken, ekonomiye katkı yapmayı hedefliyor.

Genç girişimciler e-ticarete yeni bir anlayış getiren Acadebi platformunda bir araya geliyor. Acadebi projesiyle üniversite öğrencileri kendi markalarını e-ticaret pazar yeri üzerinden ücretsiz bir şekilde açarak stoksuz satış yapabilme fırsatı sunuyor.

Askıda girişimcilik olarak adlandırılan yöntemi de ilk defa hayata geçirdiklerini belirten Acadebi Koordinatörü Ali Şen, Türkiye'de 209 üniversitede yaklaşık 8 milyon öğrencinin üniversitede okurken finansal sorunlarını ortadan kaldırıp geleceğe hazırlanırken kullandıkları bir formül olarak tanımladı. Şen, ayrıca özellikle pandemi sürecinde olumsuz etkilenen küçük işletmelerin de bu platformda yer almalarını sağlayacak çalışmalar yapmaya başladıklarını söyledi.

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Gençlerin daha iyi bir kazanç arayışı ve hedeflerini gerçekleştirmek için başka ülkelerde yaşamayı tercih etmelerinin önlenmesi için daha eğitim sırasında ekonomik özgürlüğünü kazanarak katma değer oluşturacak girişimci olmasının önünü açan Acadebi, hem öğrencileri hem de "askıda girişim" sponsorunu bir araya getiriyor. Acadebi'nin dünyada bir ilk olan askıda girişim sponsorları ve gençleri buluşturan ve referans temelli bir yapı olduğunu belirten Ali Şen, "Gençler, kendi ürünlerini ve markalarını satma şansı buluyor. Son üç ayda yüzde 715 büyüyen bir oluşumuz. Şu anda devletten kredi kullanan gençlerimiz, para kazanıp devletine vergi verir hale geldi. 41 üniversitede bunun planlamasını yapıp çalışmalarımıza başladık. Gençlerimizle birlikte 2,5 ayda 1.200 mağaza kurduk. Gelecek yıl sonuna kadar hedefimiz 100 bin mağaza kurmak" dedi.

5 bin e-ticaret mağazası açtı

Acadebi, son bir yıl içerisinde şu ana kadar 5 bin e-ticaret mağazası açtı. 2020 Kasım ayı itibari ile 75'den fazla üniversiteden girişimci öğrenciler yer aldı. Acadebi, dijital çağın en güçlü kazanç modeli olan e-ticaret ile yılda 250 milyar doların üzerinde ticaret hacmi olan Multi Level Marketingi birleştiriyor ve bunu stoksuz satış modeli ile entegre ediyor.

Girişimleri hakkında bilgiler veren Ali Şen, "Girişimcimiz olduğunuz andan itibaren Acadebi'nin pazar yerinde size özel mağazanızı açıyor, içerisine Acadebi'nin tedariğini yaptığı ürünleri ekliyor ve satışa hazır hale getiriyoruz. Yapmanız gereken sadece pazar yerinizi, sponsor markaları ve ürünlerinizi sosyal çevrenize tanıtımını yapmak. Üstelik tüm Acadebi ürünleri girişimcilerimize özel yüzde 40'a varan indirimlerle. Satışını yaptığınız ürünler sizin yerinize paketleniyor, faturalandırılıyor ve müşterinize gönderiliyor. Ay sonunda ürün maliyetiniz ile satış bedeli arasındaki fark vergiler düşürüldükten sonra hesabınıza yatıyor. Acadebi'de ürün satışı gerçekleştirmeniz için ürünü satın almanıza gerek kalmıyor. Kendi mağazanızın tanıtımını yaparken aynı modelde gelir elde etmek isteyen girişimci adaylarına iş modelini tavsiye edin. Acadebi girişimci ailesine katılan herkesten "Acadebi Kazanç" planı çerçevesinde gelir elde edin. Ayrıca Acadebi ile sadece kendi satışlarınızdan değil kurduğunuz takımla beraber gerçekleşecek tüm satışlardan da kazanıyorsunuz" dedi.