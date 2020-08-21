Acarlar'da hortumdan zarar gören evler onarıldı - Son Dakika

Aydın'ın İncirliova ilçesinde geçtiğimiz Haziran ayında yaşanan hortumda hasar gören evler İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın talimatıyla onarıldı.

İncirliova ilçesi Acarlar Mahallesi'nde Haziran ayında yaşanan hortum sonrası evler büyük zarar gördü. AFAD tarafından bölgede hasar tespiti yapıldı. Hasar tespitinin ardından İncirliova Belediyesi tespit yapılan evlerde onarım çalışması yapıldı. Acarlar mahallesi halkına tekrar geçmiş olsun dileklerini ileten İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Acarlar mahallemizde vatandaşlarımız haziran ayında meydana gelen hortum felaketi nedeniyle mağdur oldu. Biz o günlerde İncirliova Belediyesi olarak felaketten etkilenen ailelerin yanında olduk. AFAD ekipleri de bölgeye gelmiş hasar tespiti yapmışlardı. İncirliova Belediyesi olarak vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek adına onarım ve tamir çalışmasını yaptık" diyerek her zaman İncirliova halkının yanında olduklarını belirtti. - AYDIN