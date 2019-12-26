Açe depremi ve tsunamisinde hayatını kaybeden binlerce kişi 15 yıl sonra anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Açe depremi ve tsunamisinde hayatını kaybeden binlerce kişi 15 yıl sonra anıldı - Son Dakika

Açe depremi ve tsunamisinde hayatını kaybeden binlerce kişi 15 yıl sonra anıldı

6 saat önce

Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Açe eyaletinde 26 Aralık 2004'te meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide yaşamını yitirenler anıldı.

Açe depremi ve tsunamisinde hayatını kaybeden binlerce kişi 15 yıl sonra anıldı, System.String[]

Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Açe eyaletinde 26 Aralık 2004'te meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide yaşamını yitirenler anıldı.

Hint okyanusunda 15 yıl önce yaşanan depremden en çok etkilenen bölgelerin başında gelen Açe'de ölen yaklaşık binlerce kişi için anma etkinlikleri düzenlendi.

Açe'nin Pidie bölgesinde düzenlenen anma etkinliğinde konuşan Pidie Bölge İdarecisi Abusyik, geçmişte yaşanan bu büyük felaketten dersler çıkarmaları ve afete karşı önlemlerini artırmaları gerektiğini söyledi.

Açe Valisi Nova Iriansyah da böyle etkinliklerle amaçlarının geçmişte yaşanan acıları tekrar gündeme taşımak olmadığını vurgulayarak, tüm felaketlere karşı hazırlıklı olmaları gerektiğinin altını çizdi.

Bazı dernek ve sivil toplum kuruluşları da depremin yıl dönümünde camilerde namaz ve sohbet programı düzenledi.

Öte yandan Açeliler, depremde hayatını kaybeden yakınlarının mezarı başında Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Modern tarihin en büyük felaketlerinden biri olan depremde oluşan tsunaminin dalgaları saatte 360 kilometre hıza ulaşarak bölgede kıyısı olan 14 ülkeyi olumsuz etkilemişti.

Hint Okyanusundan 6 bin kilometre uzaklıktaki Somali'nin de hissettiği büyük depremde, Açe'de yüzbinlerce bina yıkılmış ve yaklaşık 500 bin kişi evsiz kalmıştı.

Endonezya'nın Sumatra adasının batısında Hint Okyanusu açıklarında 26 Aralık 2004'te meydana gelen deprem, 8-10 dakika sürmüş, ardından oluşan tsunami dalgalarının boyu 30 metreyi bulmuştu. Felaket sonucu bölgede yaklaşık 230 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Aralık, Deprem, Açe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:20 Kaynak: AA
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