Acemi Askerler Yemin Etti

Malatya
'da acemi eğitimlerini tamamlayan askerler törenle yemin etti.
Malatya İl Jandarma
Komutanlığı'nda 373/2'üncü kısa dönem askerler için yemin töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende daha sonra askerler yemin etti.
İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Süleyman Erdal "Kahraman Mehmetçiler" diye hitap ettiği askerlerin yemin ettiğini ve her an göreve hazır olduklarını ifade etti.
Askerlerin çok kısa zamanda büyük bir başarı gösterdiğini vurgulayan Erdal, "Alacağınız görevi en iyi şekilde yapacağınızdan, kanun ve nizam ile doğrulukla dürüstlüğü hak ve adaleti daima rehber edeceğinizden, andınıza sadık kalacağınızdan şüphem yoktur." dedi.
Törene, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Yeşilyurt
Belediye Başkanı Mehmet Çınar
, İnönü Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay
, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce
, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal
, İl Müftüsü Ümit Çimen
ile askerlerin aileleri katıldı.