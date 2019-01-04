Son Dakika Haberleri: Acemi Askerler Yemin Etti

Acemi Askerler Yemin Etti

1 saat önce

Malatya'da acemi eğitimlerini tamamlayan askerler törenle yemin etti.

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Malatya'da acemi eğitimlerini tamamlayan askerler törenle yemin etti.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı'nda 373/2'üncü kısa dönem askerler için yemin töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende daha sonra askerler yemin etti.

İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Süleyman Erdal "Kahraman Mehmetçiler" diye hitap ettiği askerlerin yemin ettiğini ve her an göreve hazır olduklarını ifade etti.

Askerlerin çok kısa zamanda büyük bir başarı gösterdiğini vurgulayan Erdal, "Alacağınız görevi en iyi şekilde yapacağınızdan, kanun ve nizam ile doğrulukla dürüstlüğü hak ve adaleti daima rehber edeceğinizden, andınıza sadık kalacağınızdan şüphem yoktur." dedi.

Törene, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Müftüsü Ümit Çimen ile askerlerin aileleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:25 Kaynak: AA

Jandarma, Malatya, Güncel
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