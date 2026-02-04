Acı haberi MSB duyurdu! Şehidimiz var

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur'un şehit olduğunu açıkladı.

RAHATSIZLANIP HASTANEYE KALDIRILDI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur rahatsızlanması nedeni ile hastaneye kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALALERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Okur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 3 Şubat'ta şehit oldu. Yapılan paylaşımda başsağlığı dilendi.