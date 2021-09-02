"Acı ve Tatlı" belgeseli Kazan Film Festivali'nde yarışacak - Son Dakika

Göçmen bir kadının, kaybolmakta olan hafızasına yolculuğu anlatan "Acı ve Tatlı" belgeseli, 17. Uluslararası Kazan Film Festivali'nde yarışacak.

Film, 5 Eylül'de başlayacak festivalde dünya prömiyerini yaparken, "Uzun Metraj Belgesel" bölümünde yarışacak.

Yönetmen Didem Şahin'in kendi hikayesinden yola çıkarak hayata geçirdiği yapım, 1963'te Türkiye'den Almanya'ya işçi olarak giden Nermin'in hikayesini ele alıyor. Göç olgusuna öznel bir yaklaşım sergileyen filmin, Almanya-Türkiye işçi göçünün 60. yılı dolayısıyla birçok yerde gösterilmesi planlanıyor.

Şahin'in yapımcılığını da üstlendiği belgeselin ortak yapımcılığını Eda Arıkan, tarih danışmanlığını ise Emrah Safa Gürkan üstlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapım desteği alan film, nisan ayında, dünyanın önemli belgesel film marketlerinden Vision du Reel Film Market'e seçilmişti.

Filmin konusu kısaca şöyle:

"Türkiye'den 1963'te Almanya'ya işçi olarak giden Nermin, babalarına emanet ettiği üç kızını bir süre sonra yanına alır. Didem, Dortmund doğumlu bir belgesel yönetmenidir. Anneannesinin hafızasının kaybolmakta olduğunu öğrenince, yanına gitmeye karar verir. Kamerasını alır, anneannesinin ve diğer göçmenlerin yaptığı gibi İstanbul'dan Almanya'ya giden bir trene biner. Bu tren yolculuğu, zamanda bir yolculuğa dönüşür. Kayıp parçalar bir araya geldikçe Nermin'in göçmen bir kadın işçi olarak yaşadığı dönemin bir portresi ortaya çıkar. Stuttgart'ta yaşayan Nermin artık Alzheimer hastasıdır."