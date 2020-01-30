"Acıgöl" kendine hayran bırakıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Acıgöl' kendine hayran bırakıyor - Son Dakika

"Acıgöl" kendine hayran bırakıyor

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ve Dazkırı ilçesi sınırlarında yer alan "Acıgöl"de Flamingoların doğal güzelliği hayran kendine hayran bırakıyor.

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ve Dazkırı ilçesi sınırlarında yer alan "Acıgöl"de Flamingoların doğal güzelliği hayran kendine hayran bırakıyor.


Flamingoların nadir üreme alanlarından olan Acıgöl, doğal güzelliğiyle adeta kendine hayran bırakıyor. Türkiye'de Tuz Gölü'nden sonra suyu sodyum sülfat oranı yoğunluğu açısından ikinci sırada yer alan Afyonkarahisar- Denizli sınırlarındaki Acıgöl, çok sayıda kuş türüne de ev sahipliği yapmasıyla biliniyor. Yerli ve yabancı pek çok kuş gözlemcisi tarafından ziyaret edilen gölde, yaklaşık 20 familyadan 160'ın üzerinde kuş çeşidi bulunduğu tahmin ediliyor. Bölgede allı turna olarak da bilinen flamingoların en önemli üreme alanlarından olan Acıgöl'deki besin kaynakları, hayvanların tüylerinin renklerini de etkiliyor. - AFYONKARAHİSAR

Başmakçı, Dazkırı, Acıgöl, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil hakkında soruşturma başlatıldı
Son Dakika: MGK'dan İdlib mesajı: Sivillere saldırılara karşı ilave tedbirler alınacak Vodafone Park'ta Sergen Yalçın izdihamı Bahçeli, Türk Bayrağı'nı yırtan ırkçı Yunan vekile 'Atatürk' örneğiyle tepki gösterdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 19:06:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Acıgöl" kendine hayran bırakıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]