"Acıgöl" kendine hayran bırakıyor

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ve Dazkırı ilçesi sınırlarında yer alan "Acıgöl"de Flamingoların doğal güzelliği hayran kendine hayran bırakıyor.



Flamingoların nadir üreme alanlarından olan Acıgöl, doğal güzelliğiyle adeta kendine hayran bırakıyor. Türkiye'de Tuz Gölü'nden sonra suyu sodyum sülfat oranı yoğunluğu açısından ikinci sırada yer alan Afyonkarahisar- Denizli sınırlarındaki Acıgöl, çok sayıda kuş türüne de ev sahipliği yapmasıyla biliniyor. Yerli ve yabancı pek çok kuş gözlemcisi tarafından ziyaret edilen gölde, yaklaşık 20 familyadan 160'ın üzerinde kuş çeşidi bulunduğu tahmin ediliyor. Bölgede allı turna olarak da bilinen flamingoların en önemli üreme alanlarından olan Acıgöl'deki besin kaynakları, hayvanların tüylerinin renklerini de etkiliyor. - AFYONKARAHİSAR