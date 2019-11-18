Son Dakika Haberleri: Açık cezaevinden izinli çıktı, sevgilisini öldürüp intihar etti (2)
Son Dakika Güncel Açık cezaevinden izinli çıktı, sevgilisini öldürüp intihar etti (2) - Son Dakika

Açık cezaevinden izinli çıktı, sevgilisini öldürüp intihar etti (2)

6 saat önce

CENAZESİ ALINMADIİzmir'in Buca ilçesinde, evinde, sevgilisi olduğu iddia edilen, açık cezaevinden izinli olarak çıkan Şehmuz Selçuk (24), tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen ve otopsi işlemleri tamamlanan Melisa Kalem'in (24) cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınmadı.

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CENAZESİ ALINMADI

İzmir'in Buca ilçesinde, evinde, sevgilisi olduğu iddia edilen, açık cezaevinden izinli olarak çıkan Şehmuz Selçuk (24), tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen ve otopsi işlemleri tamamlanan Melisa Kalem'in (24) cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınmadı. 1 çocuk annesi Melisa Kalem'in yakınları, acı haberi almalarının ardından olay yerine gelip, sinir krizi geçirmişti.

Öte yandan, Şehmuz Selçuk'un cenazesi ise yakınları tarafından teslim alındı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:25 Kaynak: DHA
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Sevgilisi tarafından öldürülen Melisa Kalem'in cenazesini kimse almadı
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