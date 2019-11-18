Son Dakika › Güncel › Açık cezaevinden izinli çıktı, sevgilisini öldürüp intihar etti (2) - Son Dakika
Açık cezaevinden izinli çıktı, sevgilisini öldürüp intihar etti (2)
6 saat önce
CENAZESİ ALINMADIİzmir'in Buca ilçesinde, evinde, sevgilisi olduğu iddia edilen, açık cezaevinden izinli olarak çıkan Şehmuz Selçuk (24), tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen ve otopsi işlemleri tamamlanan Melisa Kalem'in (24) cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınmadı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:25 Kaynak: DHA
CENAZESİ ALINMADI
İzmir'in Buca ilçesinde, evinde, sevgilisi olduğu iddia edilen, açık cezaevinden izinli olarak çıkan Şehmuz Selçuk (24), tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen ve otopsi işlemleri tamamlanan Melisa Kalem'in (24) cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınmadı. 1 çocuk annesi Melisa Kalem'in yakınları, acı haberi almalarının ardından olay yerine gelip, sinir krizi geçirmişti.
Öte yandan, Şehmuz Selçuk'un cenazesi ise yakınları tarafından teslim alındı.
Sevgilisi tarafından öldürülen Melisa Kalem'in cenazesini kimse almadı Eşini 3 ay önce kaybeden 3 çocuk annesi, kendisini iple tavana astı 8 günlük bebeğinin cansız bedenini hastaneye getiren anne, "Bu öldü, bunu alın" dedi Bardan kovulan alkollü adam, pompalı ile dehşet yaşattı