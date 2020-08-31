Açık havada zafer sineması - Son Dakika

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Palandöken Gençlik Merkezi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda önemli bir farkındalığa imza attı. Gençlik Liderleri ve Gönüllü gençler açık alanda zafer coşkusu ile ilgili film izledi. Etkinlikte maske ve sosyal mesafe kuralına riayet edildi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Palandöken Gençlik Merkezi önemli bir farkındalığa imza attı.

Gençlik Liderleri ve Gönüllü gençler, Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Memet Gözütok öncülüğünde açık alanda oluşturduğu sinema ile gençlere ve mahalle sakinlerine zafer filmleri izletti.

Palandöken Gençlik Merkezi önünde hazırlanan açık hava sinemasında Gençlik Lideri Erhan Tuna ve gençlik çalışanı Murat Kotanoğlu'nun hazırlamış olduğu 30 Ağustos Zafer Bayramı 'Sinema Etkinliği' ilgi gördü.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından görevliler ve mahalle sakinleri ile gönüllü gençler açık alanda zafer coşkusu ile ilgili filmler izledi.

İzleyiciler, ekran karşısında zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Memet Gözütok, Palandöken Gençlik Merkezi olarak önemli bir farkındalığa imza atmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Bu akşam burada hem bir ilke imza attık, hem de atalarımızın bizlere emanet bıraktıkları vatanı nasıl kurtardıklarını yeni nesile aktarmış olduk. Gençlik liderimiz Erhan Tuna ve gençlik merkezi çalışanımız tiyatro sanatçısı Murat Kotanoğlu'nun bu anlamlı çalışma için tebrik ediyorum" dedi.

Gençlik Hizmetleri Müdürü Muammer Aydın da, Palandöken Gençlik Merkezi'ni anlamlı faaliyeti için kutladı.

Bu arada filmi izleyenler maske ve sosyal mesafe kurallarına da riayet etti. - ERZURUM