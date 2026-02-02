Acil Kalp Nakli İçin Hava Uçağı Seferi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Acil Kalp Nakli İçin Hava Uçağı Seferi

02.02.2026 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MSB, ambulans uçakla İstanbul'dan Ankara'ya kalp grefti taşındığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçak ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaş için İstanbul'dan Ankara'ya kalp grefti ulaştırıldığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçağımız ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için İstanbul'dan Ankara'ya kalp greftini en kısa sürede ulaştırarak zamanla yarışta kritik bir rol üstlendik. Bir kalp, bir umut, bir hayat. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Kalp Nakli, Acil Durum, Havacılık, İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Acil Kalp Nakli İçin Hava Uçağı Seferi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD Ticaret Bakanı Lutnick, Epstein ile akşam yemeği ayarlamış ABD Ticaret Bakanı Lutnick, Epstein ile akşam yemeği ayarlamış
Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı
Saldırı tehdidi altındaki İran’dan ABD’ye zeytin dalı: Trump ile aynı fikirdeyiz, yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün Saldırı tehdidi altındaki İran'dan ABD'ye zeytin dalı: Trump ile aynı fikirdeyiz, yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün
Yapay zekadan Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini Yapay zekadan Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini
Domenico Tedesco’dan dünyaca ünlü golcüye veto Domenico Tedesco'dan dünyaca ünlü golcüye veto
Tarkan’ın terli havlusunu alan hayranı mutluluktan çığlık attı Tarkan'ın terli havlusunu alan hayranı mutluluktan çığlık attı

18:37
ABD ve İran arasındaki nükleer müzakerelerin, cuma günü İstanbul’da yapılması bekleniyor.
ABD ve İran arasındaki nükleer müzakerelerin, cuma günü İstanbul'da yapılması bekleniyor.
18:35
Bahçeli’den Özel’e sürpriz telefon
Bahçeli'den Özel'e sürpriz telefon
17:28
Fatih Ürek’in ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama
Fatih Ürek'in ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama
17:04
YRP’li Doğan Bekin, Epstein davasını Meclis’e taşıdı: Mağdur olan çocuklarımız var mı
YRP'li Doğan Bekin, Epstein davasını Meclis'e taşıdı: Mağdur olan çocuklarımız var mı?
14:38
“Epstein adasındaki Türk çocuk“ dendi, gerçek çok başka çıktı
"Epstein adasındaki Türk çocuk" dendi, gerçek çok başka çıktı
14:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 18:49:24. #7.11#
SON DAKİKA: Acil Kalp Nakli İçin Hava Uçağı Seferi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.