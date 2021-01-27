Acil Müdahale Timleri dondurucu soğukta karlı dağları aşarak hayat kurtarıyor - Son Dakika

Acil Müdahale Timleri dondurucu soğukta karlı dağları aşarak hayat kurtarıyor

27.01.2021 11:03
Acil Müdahale Timleri dondurucu soğukta karlı dağları aşarak hayat kurtarıyor, System.String[]

Kars'ta Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Sağlık görevlilerinden oluşan Acil Müdahale Timleri, çetin kışta da tüm olumsuz hava koşullarına rağmen hayat kurtarmayı sürdürüyor.

Kars'ta Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Sağlık görevlilerinden oluşan Acil Müdahale Timleri, çetin kışta da tüm olumsuz hava koşullarına rağmen hayat kurtarmayı sürdürüyor.

İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi bünyesinde 7/24 esasıyla görev yapan timler, 112 Acil Servis Hattı'na gelen acil ihbarlar üzerine harekete geçiyor.

Paletli ambulans ve snowtrack ambulans desteğiyle de zaman zaman 1 metreyi aşan karlı yollarda vakalara ulaşma çabası gösteren timler, zaman zaman hasta almaya giden ve kara saplanan ambulanstaki sağlık görevlilerinin de yardımına koşuyor.

Zorlu kış şartlarında karlı dağları aşarak ulaştıkları hastaları bazen sırtlarında taşıyan timler, dondurucu soğuklara rağmen canları pahasına hayat kurtarmanın uğraşını veriyor.

Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi sorumlusu Tahsin Ulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kars'ta olağanüstü durumlarda ve yoğun kış şartlarında UMKE ile 112 ekiplerinden Acil Müdahale Timleri kurduklarını söyledi.

Kış aylarının bölgede çetin geçtiğini ve paletli ambulanslarla, UMKE araçlarıyla hasta kurtarma operasyonları düzenlediklerini anlatan Ulu, "Çalışmalarımızı, 73 UMKE gönüllüsü, 16 istasyonda bulunan 112 ekipleriyle gerçekleştiriyoruz. Kışın görevimiz daha zor. Kars'ın yüksek rakımda yer alması ve yoğun kar yağışının olması nedeniyle zorluk yaşıyoruz. Özellikle Sarıkamış ilçemizde kar yağışı daha fazla olduğu için burada daha çok hasta kurtarma operasyonları yapıyoruz." diye konuştu.

Tüm zorluklara rağmen görevlerini severek yapıyorlar

UMKE personeli Duygu Arpağ ise kış mevsiminde zorlu hava koşullarıyla mücadele ederek hastalara ulaştıklarını anlattı.

Bu zorlukları bilerek birimde görev aldığını aktaran Arpağ, "İşimizi severek yapıyoruz. Bizim için asıl olan hastalarımızın sağlığıdır. Yeri geliyor hastalarımızı sırtımızda taşıyoruz. Hastaları alıp hastaneye ulaştırdığımızda ya da bir sıcak tebessümlerini gördüğümüzde bütün yorgunluğumuzu atıyoruz. Hastaların evlerine sağlıklı bir şekilde döndüğünü gördüğümüzde mutlu oluyoruz." ifadelerini kullandı.

İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi baş şoförü Metin Aktemur da kışın yoğun kar ve tipide hastalara ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, "Hastalarımıza en hızlı şekilde ulaşmaya çalışıyoruz. Yolda kaldığımız oluyor hemen paletli ambulanslarımız devreye giriyor. Bazen de İl Özel İdaresi, Karayolları ekipleri de destek veriyor. Bizim için önemli olan hastanın sağlığı. Sağlık personelleri olarak daima hazırız." dedi.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi de Acil Müdahale Timleri'nin bir günlük çalışmasına katılarak fedakar sağlık çalışanlarının yaşadığı zorlu hayat kurtarma mücadelesini görüntüledi.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Ambulans, Kars, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Acil Müdahale Timleri dondurucu soğukta karlı dağları aşarak hayat kurtarıyor - Son Dakika


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