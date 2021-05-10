"Acun Ilıcalı bana iş vermedi" diyerek intihar girişiminde bulunan Ceyda Ersoy: Geçmiş olsun mesajı dahi göndermedi - Son Dakika

"Acun Ilıcalı bana iş vermedi" diyerek intihar girişiminde bulunan Ceyda Ersoy: Geçmiş olsun mesajı dahi göndermedi

10.05.2021 12:16

Ciciş kardeşler olarak tanınan ikiliden Ceyda Ersoy, geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'nın kendisine iş vermediğini gerekçe göstererek intihar girişiminde bulunmuştu. Hastanedeki tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Ersoy, sosyal medya hesabından açıklama yaparak yaşananlar üzerine Acun Ilıcalı'nın kendisine mesaj dahi göndermediğini belirterek, sitem etti.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından kardeşi Ceyda Ersoy'un sedyede çekilen bir fotoğrafını paylaşan Esra Ersoy, "Kardeşim 'Acun Ilıcalı bana iş vermiyor' diye intihar etti" dedi. Bu olayla gündeme bomba gibi düşen Ceyda Ersoy, sağlığına kavuştuktan sonra sosyal medya hesabından bir video yayınladı.

"ACUN BEY'İN MESAJINI BEKLEDİM"

Durumunun iyi olduğunu belirten Ceyda Ersoy, "Ben de dünyadayım, sizlerleyim yaşıyorum. 3 saat daha hastaneye yetiştirilmeseymişim ölecekmişim. Ölmedim. Yoğun bakımda komadaymışım. O anlarda değişik haberler çıkmış hakkımda. Acun Ilıcalı beyi çok severim çok saygı duyarım ve çok iyi bir yapımcı. Ben bugüne kadar birçok projede yer aldım fakat kendisiyle hiç çalışmadım. Belki çalışırım, çalışmam bilemiyorum. Fakat bu kadar haberler olmuş ben yoğun bakımdayım, kim olursam olayım onun gibi iyi insandan geçmiş olsun mesajı beklerdim" diyerek sitem etti.

Acun Ilıcalı bana iş vermediği diyerek intihar girişiminde bulunan Ceyda Ersoy'dan ilk açıklama: Acun Bey'in mesajını bekledim

"'ACUN BANA İŞ VERMİYOR' DİYE İNTİHAR EDİLİR Mİ"

Önceki gün kardeşinin intihar girişiminde bulunduğunu söyleyen Esra Ersoy, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Ceyda'm benim 'Acun bana iş vermiyor' diye intihar edilir mi? Kariyer yapamıyorum diye evdeki tüm ilaçları içmiş, komalık oldu. Bilinci gitmiş canım kardeşimin evdeki tüm ilaçları içmiş. Bu arada Hasan Şeker'in yeğenleriyiz biz tüm Çukurova tanır ailemizi ileri geri konuşanlar bir kendine gelsin" demişti.

Acun Ilıcalı bana iş vermediği diyerek intihar girişiminde bulunan Ceyda Ersoy'dan ilk açıklama: Acun Bey'in mesajını bekledim
Acun Ilıcalı bana iş vermediği diyerek intihar girişiminde bulunan Ceyda Ersoy'dan ilk açıklama: Acun Bey'in mesajını bekledim

Acun Ilıcalı bana iş vermedi diyerek intihar girişiminde bulunan Ceyda Ersoy: Geçmiş olsun mesajı dahi göndermedi
Esra Ersoy, Acun Ilıcalı iş vermediği için kardeşi Ceyda Ersoy'un intihar girişiminde bulunduğunu söyledi

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Son Dakika Magazin 'Acun Ilıcalı bana iş vermedi' diyerek intihar girişiminde bulunan Ceyda Ersoy: Geçmiş olsun mesajı dahi göndermedi - Son Dakika Magazin


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