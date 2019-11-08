Acun Ilıcalı'dan Murat Boz-Aslı Enver ayrılığı hakkında flaş yorum
6 saat önce
Acun Ilıcalı, "Ben hayatta kimsenin küs kalmasını istemem. Herhalde şimdiye kadar 150 kişiyi barıştırmış olduğum vardır, ama ilişki olarak düşünmeyin.
Acun Ilıcalı, "Ben hayatta kimsenin küs kalmasını istemem. Herhalde şimdiye kadar 150 kişiyi barıştırmış olduğum vardır, ama ilişki olarak düşünmeyin. Barıştırmak için elimden geleni yaparım. Onlarla ilgili durum şu; çok güzel bir ikili. Bir ilişkiyi zorladılar, denediler. İki iyi insan anlaşamayabilir. Olabiliyor işte böyle şeyler. Ayrılınca 'Allah cezasını versin' deyip iki ay sonra pişman olabilirsin" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:40
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