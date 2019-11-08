Son Dakika Haberleri: Acun Ilıcalı'dan Murat Boz-Aslı Enver ayrılığı hakkında flaş yorum
Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı'dan Murat Boz-Aslı Enver ayrılığı hakkında flaş yorum

Acun Ilıcalı'dan Murat Boz-Aslı Enver ayrılığı hakkında flaş yorum

6 saat önce

Acun Ilıcalı, "Ben hayatta kimsenin küs kalmasını istemem. Herhalde şimdiye kadar 150 kişiyi barıştırmış olduğum vardır, ama ilişki olarak düşünmeyin.

Acun Ilıcalı'dan Murat Boz-Aslı Enver ayrılığı hakkında flaş yorum, System.String[]

Acun Ilıcalı, "Ben hayatta kimsenin küs kalmasını istemem. Herhalde şimdiye kadar 150 kişiyi barıştırmış olduğum vardır, ama ilişki olarak düşünmeyin. Barıştırmak için elimden geleni yaparım. Onlarla ilgili durum şu; çok güzel bir ikili. Bir ilişkiyi zorladılar, denediler. İki iyi insan anlaşamayabilir. Olabiliyor işte böyle şeyler. Ayrılınca 'Allah cezasını versin' deyip iki ay sonra pişman olabilirsin" dedi.

Acun Ilıcalı, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:40 
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