Üye Girişi
Ada Masalı 24. Bölüm Fragman - Son Dakika

Ada Masalı 24. Bölüm Fragman

30.11.2021 10:44

Haziran, ne zamandır hayalini kurduğu Tokyo'daki pozisyon için patronu Doygun'la görüşmeye gider. Ancak hayalindeki terfiyi almak için patronuna bir konuda yardım etmesi gerekecektir: Kırlangıç Adası'na gidip arsasını satmamak için direnen, Ada'nın da gelişiminin önünü tıkayan huysuz adamın...

Haziran, ne zamandır hayalini kurduğu Tokyo'daki pozisyon için patronu Doygun'la görüşmeye gider. Ancak hayalindeki terfiyi almak için patronuna bir konuda yardım etmesi gerekecektir: Kırlangıç Adası'na gidip arsasını satmamak için direnen, Ada'nın da gelişiminin önünü tıkayan huysuz adamın bir açığını bulmalıdır. Haziran, bahsedilen araziye gittiğinde Poyraz'la tanışır. Poyraz onu turist kafilesiyle beraber fabrikadan atmaya çalışır. Daha ilk andan birbirlerine gıcık olurlar. Bu sırada Haziran patronun ihtiyacı olan bilgiye ulaşır.

Çok sevdiği İstanbul'a dönmek için sabırsızlanırken yıllardır görmediği teyzesiyle karşılaşır. Vapuru da kaçırınca mecburen Ada'da kalırlar. Ne olduğunu anlayamadan kendisini Poyraz'la dans yarışmasında dans ederken bulan Haziran çok geçmeden patronu tarafından yanlış yönlendirildiğini öğrenir. Dahası istemeden zarar verdiği kişinin Poyraz olduğunu anlar. Neden olduğu zararı düzeltmeyi kafasına koyan Haziran, Poyraz'a bir teklifle gider.

Yapım: Ay Yapım

Yapımcı: Kerem Çatay

Yönetmen: Ali Bilgin

Senarist: Yelda Eroğlu - Yeşim Çıtak

İdari Yapımcı: Ali Demir

2. Yönetmen: Beste Sultan Kasapoğlu

Görüntü Yönetmeni: Özkan Bal

Sanat Yönetmeni: İsmail Durmaz

Işık Şefi: Mehmet Parlak

Styling: Petek Arıcı - Oğuz Tabur

OYUNCULAR

Haziran: Ayça Ayşin Turan

Poyraz: Alp Navruz

Biricik: Özge Demirtel

Alper: Rami Narin

Görkem: Bülent Çolak

Selma: Nihan Büyükağaç

Nehir: Eylül Ersöz

Hakan: Anıl Cem Kenar

İdil: Beril Pozam

Aliye: Bedia Ener

Zeynep: İpek Tenolcay

Doygun: Mesut Özkeçeci

Melisa: Merve Nur Bengi

Sadık: Fatih Yücebağ

Duygu: Bensu Begoviç

Mert: Eren Devrim

Burak: Mustafa Aran

#AdaMasalı

Ada Masalı 24. Bölüm Fragman

Yönetmen, Haziran, turist, Tokyo, TV, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV Ada Masalı 24. Bölüm Fragman - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip 11:49 FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı Bahçeli'den hayat pahalılığının önüne geçmek için firmalara çağrı: Temel ihtiyaç ürünlerinde yüzde 2 ile 5 arasında indirim yapın 11:29 Bahçeli'den hayat pahalılığının önüne geçmek için firmalara çağrı: Temel ihtiyaç ürünlerinde yüzde 2 ile 5 arasında indirim yapın Büyük zam gelmişti! Markette ayçiçek yağlarını çalınmasın diye zincirlediler! 10:56 Büyük zam gelmişti! Markette ayçiçek yağlarını çalınmasın diye zincirlediler! Kadıköy'de bir kişiyi öldüren polis görevden uzaklaştırıldı! 10:28 Kadıköy'de bir kişiyi öldüren polis görevden uzaklaştırıldı! Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog olarak göndermişler 09:39 Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog olarak göndermişler Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı 08:40 Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı
İstanbul Boğazı'nda lodos sebebiyle kıyıya oturan gemi, su alarak battı 08:26 İstanbul Boğazı'nda lodos sebebiyle kıyıya oturan gemi, su alarak battı Dibeybe'nin adaylığının iptali 08:17 Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi

Son Dakika Haberleri
11:33 Son Dakika! Azerbaycan'da askeri tatbikat sırasında helikopter düştü! Ölü ve yaralılar var
11:26 Sarp Apak'ı tanıyamayacaksınız! Hep güldürüyordu bu defa ağlatacak!
11:20 Bahçeli: 'Erken seçim' yoktur, 'haydi seçim' yoktur, 'hemen seçim' yoktur!
11:15 Türkiye'de 110 ilçe fay hattı üzerinde! İşte o ilçeler!
11:14 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 741 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:13 Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması!
11:09 Dolar güne 12,84 liradan başladı
11:03 AFAD'dan il il fırtına ve yağış raporu!
10:58 Son dakika gündem haberleri
10:56 Büyük zam gelmişti! Markette ayçiçek yağlarını çalınmasın diye zincirlediler!
Prof. Dr. Tüysüz, fay hattı üzerindeki 10 ilçeyi paylaştı Prof. Dr. Tüysüz, fay hattı üzerindeki 10 ilçeyi paylaştı         
11:51
Son Dakika! Azerbaycan'da askeri tatbikat sırasında helikopter düştü! Ölü ve yaralılar var Son Dakika! Azerbaycan'da askeri tatbikat sırasında helikopter düştü! Ölü ve yaralılar var         
11:34
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması! Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması!         
11:13
Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde! Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde!         
10:37
Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü         
10:16
Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı         
09:13
Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi         
08:29
Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek         
08:25
Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem         
07:39
İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı         
16:52
İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu         
16:46
Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü         
16:26
Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı         
16:22
Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı         
15:35
Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi!         
14:41
Son Dakika: İstanbul'da lodos can aldı: 4 ölü, 19 yaralı Son Dakika: İstanbul'da lodos can aldı: 4 ölü, 19 yaralı         
14:40
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim         
14:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2021 11:54:10. #1.13#
SON DAKİKA: Ada Masalı 24. Bölüm Fragman - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement