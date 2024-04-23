Adalar Çocuk ve Gençlik Orkestrası, 23 Nisan'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda konser verdi - Son Dakika
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Adalar Çocuk ve Gençlik Orkestrası, 23 Nisan'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda konser verdi

Adalar Çocuk ve Gençlik Orkestrası, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen 23 Nisan kutlamaları kapsamında bir konser verdi. 45 öğrencinin katıldığı mini konserde, çocuk müzisyenlerin performansı büyük ilgi gördü. Yolcular da Türk bayraklarıyla konseri coşkuyla izledi. Adalar Çocuk ve Gençlik Orkestrası, 2016 yılında kurulmuş olup keman, viyola, çello ve kontrbas çalan toplam 60 çocuktan oluşmaktadır.

23.04.2024 15:16
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(İSTANBUL) - Adalar Çocuk ve Gençlik Orkestrası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda konser verdi.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndaki 23 Nisan kutlamasına, çocuk müzisyenlerin performansı damga vurdu. Adalar Çocuk ve Gençlik Orkestrası'ndan 45 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen mini konsere, yolcular ellerinde Türk bayraklarıyla eşlik etti.

Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen'in adını taşıyan havalimanında 23 Nisan sürpriziyle karşılaşan yerli ve yabancı misafirler, konseri ilgiyle izledi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği dünyanın tek çocuk bayramı 23 Nisan, tüm terminalde çocuklar, veliler, çalışanlar ve misafirleri eşliğinde kutlandı.

2016 yılında kurulan Adalar Çocuk ve Gençlik Orkestrası, keman, viyola, çello ve kontrbas çalan toplam 60 çocukla çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adalar Çocuk ve Gençlik Orkestrası, 23 Nisan'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda konser verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adalar Çocuk ve Gençlik Orkestrası, 23 Nisan'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda konser verdi - Son Dakika
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