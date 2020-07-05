Adalarda kıyıların halka kapatılması protesto edildi - Son Dakika

Adalarda kıyıların halka kapatılması protesto edildi

Büyükada'da kıyılarda kaçak yapılaşma olduğunu ve Adalar Belediyesinin buna göz yumduğunu iddia eden bir grup vatandaş, meydanda toplanarak basın açıklaması yaptı.

Büyükada'da kıyılarda kaçak yapılaşma olduğunu ve Adalar Belediyesinin buna göz yumduğunu iddia eden bir grup vatandaş, meydanda toplanarak basın açıklaması yaptı. Adalar Belediyesini protesto eden vatandaşlar, "Ada halkı denizden yararlanamıyor. Çünkü kıyıları işgal altındadır" dedi.

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Büyükada'da toplanan bir grup vatandaş, iddiaya göre Adalarda kıyıların işgal edilmesini protesto ederek basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "Adaların sahil şeridi ve kıyılar, Anayasa'nın ve yasaların açık hükümlerine rağmen halkın istifadesine kapatılmıştır. Ada halkının bu talebi garibinize gidebilir, ama yaşanan budur. Ada halkı denizden yararlanamıyor. Çünkü kıyıları işgal altındadır. Adalar Belediye Başkanı seçim öncesi süreçte sık sık 'Adaları denizle buluşturacağız' vaadinde bulunmasına karşın bu sadece diğer vaatleri gibi boşta kalmıştır. Ada halkının ücret ödemeden denize girme olanağı yoktur. Kıyılar, doğru projelerle yetkili makamlardan onay alarak yapılan tesis ve eklemelerle değil, 'adamını bul işini hallet' mantığı ile hareket eden girişimcilerin yasa dışı uygulamalarıyla gerçekleştirilmektedir. Bu yöntem geçmiş dönem yöneticilerinden miras kalmış kötü ve kanunsuz bir gelenektir" denildi.


"Kıyılara engelsiz ulaşım hakkımızı kullanmak istiyoruz"


Yaşanan son örneğin Asaf Plajı ile ilgili olduğunu söyleyen vatandaşlar, "Bu yerde deniz betonla doldurulmuş ve çelik iskeleler kurulmuştur. Kamuya ve halka kapatılmıştır. Adaların duyarlı insanlarından şikayet ve itirazlar yükselince basit bir kurnazlıkla şimdilik plaja giriş ücreti alınmamaktadır. Yarın ne olacağı belli değildir. İstanbul Valiliğinin yaptığı inceleme sonrası buradaki uygulamaların daha başlangıcı sırasında yapılanların 775 sayılı yasaya aykırı olduğunu tespit etmiştir. Yıkım için 20.04.2020 günlü bir karar vermiş ve karar emrinin dağıtımını yapmıştır. Kararın gittiği İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürlüğüne Adalar Belediyesinden 15.06.2020 günlü gönderilen bir yazıda, 'Eski hale getirildi yıkım için gelmeyin' denilmiş ve yıkım için hazır olan ekip ve ekipman bunun üzerine gönderilmemiştir. Özetle Adalar sakinleri olarak anayasal hakkımız olan kıyılara engelsiz ulaşım hakkımızı kullanmak istiyoruz. Ada halkı ve günübirlikçiler de dahil serbestçe kıyılardan yararlanabilmeliyiz" dediler.


"Kıyılar herkesin yararına açıktır"


Açıklamanın devamında, "Kıyılar herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır. Kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. Yasaların uygulanmasını ve bütün adalarda vatandaşlara Anayasa ve kanunlar tarafından tanınan bütün haklardan yararlanmak istiyoruz" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

Adalar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 15:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adalarda kıyıların halka kapatılması protesto edildi - Son Dakika

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