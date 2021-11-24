TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 2022 yılı bütçesine ilişkin konuştu. Komisyonda sunum yapan Adalet Bakanı Gül, tutuklamaya itiraz konusunda alınan kararı duyurup, "1 Ocak 2022 tarihinden itibaren tutuklamaya itiraza Asliye Ceza Mahkemesi hakimleri bakacak." dedi.
Finans mahkemeleri ile sendika ihtisas mahkemelerinin kurulacağını açıklayan Bakan, Sabiha Gökçen Havalimanı'na da 2022 yılı içerisinde bir adliye yapılacağını duyurdu.
İnsan Hakları Eylem Planı'na da değinen Gül, "İnsan Hakları Eylem Planı iki yıllık uygulama dönemine yayılan 393 faaliyetin 138'ini yani yüzde 35'ini hayata geçirmiş durumdayız" diye konuştu.
Yenilik haberlerini duyuran Gül'ün açıklamalarından satır başları:
Son Dakika › Güncel › Adalet Bakan Gül'den yenilikler ilgili detay: Finans mahkemeleri kuruluyor, Sabiha Gökçen'e de adliye yapıyoruz - Son Dakika