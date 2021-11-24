Üye Girişi
Adalet Bakan Gül'den yenilikler ilgili detay: Finans mahkemeleri kuruluyor, Sabiha Gökçen'e de adliye yapıyoruz - Son Dakika

Adalet Bakan Gül'den yenilikler ilgili detay: Finans mahkemeleri kuruluyor, Sabiha Gökçen'e de adliye yapıyoruz

24.11.2021 12:26

Meclis'te bütçe görüşmelerinde konuşan Adalet Bakanı Gül, yeni yıldan itibaren tutuklamaya itirazlara asliye ceza hakimlerinin bakacağını dile getirdi. Finans mahkemelerinin kurulacağını da ifade eden Gül ayrıca, "2022 yılında Sabiha Gökçen Havalimanı'na bir adliye kuracağız" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 2022 yılı bütçesine ilişkin konuştu. Komisyonda sunum yapan Adalet Bakanı Gül, tutuklamaya itiraz konusunda alınan kararı duyurup, "1 Ocak 2022 tarihinden itibaren tutuklamaya itiraza Asliye Ceza Mahkemesi hakimleri bakacak." dedi.

HAVALİMANINA ADLİYE YAPILACAK

Finans mahkemeleri ile sendika ihtisas mahkemelerinin kurulacağını açıklayan Bakan, Sabiha Gökçen Havalimanı'na da 2022 yılı içerisinde bir adliye yapılacağını duyurdu.

İnsan Hakları Eylem Planı'na da değinen Gül, "İnsan Hakları Eylem Planı iki yıllık uygulama dönemine yayılan 393 faaliyetin 138'ini yani yüzde 35'ini hayata geçirmiş durumdayız" diye konuştu.

Yenilik haberlerini duyuran Gül'ün açıklamalarından satır başları:

  • Trafik magandalığı gibi tabir edilen fiillere ceza artırımı gündemimizde bulunmaktadır.
  • Millet iradesini en güçlü şekilde koruyacak, özgürlükçü bir anlayışa dayalı anayasaya ihtiyacımız olduğu açıktır.
  • FETÖ'nün cübbeli hainleri, dosyalarını örgüt ajandasına göre kurdular, tezgahladılar, tuzakladılar.
  • Yargı ele geçirilecek bir mevzi değil, asla el değmeyecek bir mercidir.
  • Bir yılda 326 iş mahkemesi, 62 ticaret mahkemesi ve 20 tüketici mahkemesinin baktığı dosya arabuluculuk ile mahkemelere gitmeden çözümlenmiştir.
  • 22 Haziran 2022 tarihinde ÖSYM tarafından yeni bir arabuluculuk sınavı yapılacak.
  • 2022 yılında 12 bin 400 yeni personel alacağız. Bu konudaki planlamamızı tamamladık. Bu sayının artırılması yönünde çalışmalarımızı da sürdüreceğiz.
Adalet Bakan Gül'den yenilikler ilgili detay: Finans mahkemeleri kuruluyor, Sabiha Gökçen'e de adliye yapıyoruz

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Abdülhamit Gül, Sabiha Gökçen, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Bakan Gül'den yenilikler ilgili detay: Finans mahkemeleri kuruluyor, Sabiha Gökçen'e de adliye yapıyoruz - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tüpraş'tan yatırım açıklaması: 2050 yılına kadar ise toplamda 10 milyar dolar yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz 12:28 Tüpraş'tan yatırım açıklaması: 2050 yılına kadar ise toplamda 10 milyar dolar yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz CHP'li Başarır annesine küfür edildiğini öne sürmüştü! Bakan Soylu'dan 11:51 CHP'li Başarır annesine küfür edildiğini öne sürmüştü! Bakan Soylu'dan "zehirli yılan" yanıtı! 11:39 "Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum
Parkta sigara istediği Çinliden 11:35 Parkta sigara istediği Çinliden "Kullanmıyorum" cevabı alınca gözü döndü Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu 11:28 Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu Adana'da bu kadar da olmaz dedirten an! Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü! 10:41 Adana'da bu kadar da olmaz dedirten an! Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü!
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: İsteyen iş arama izni ücretini alabilir 10:03 Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: İsteyen iş arama izni ücretini alabilir Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı 08:20 Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı

Son Dakika Haberleri
12:29 Apartmanın bodrum katında vurulan genç kız, yaşamını yitirdi
12:28 Tüpraş'tan yatırım açıklaması: 2050 yılına kadar ise toplamda 10 milyar dolar yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz
12:26 Adalet Bakan Gül'den yenilikler ilgili detay: Finans mahkemeleri kuruluyor, Sabiha Gökçen'e de adliye yapıyoruz
12:13 Nagehan Alçı'nın "Erzurum'da ekmek yok, ne yiyorlar? sorusuna Gürsel Tekin'den "Pasta yiyorlar" cevabı
12:04 Ekonomik kriz sebebiyle beşikteki bebekleri bile evlendirmeye başladılar
11:55 Zam sırası ayçiçek yağında: TMO ithalat ihalesi yaptı!
11:54 Rekor kıran dolar ve altın bugün ise inip çıkıyor
11:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi
11:51 CHP'li Başarır annesine küfür edildiğini öne sürmüştü! Bakan Soylu'dan "zehirli yılan" yanıtı!
11:35 Doğum günü partisine katılan Cengiz Kurtoğlu, küfür eden bir adamla arbede yaşadı
Apartmanın bodrum katında vurulan genç kız, yaşamını yitirdi Apartmanın bodrum katında vurulan genç kız, yaşamını yitirdi         
12:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi         
11:54
Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü         
11:43
Tesisatçı, tıkalı su giderinde altın bileklik buldu Tesisatçı, tıkalı su giderinde altın bileklik buldu         
11:39
Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek         
11:32
Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi         
10:56
Fatih Terim'e derbiden ağır fatura! 8 karşılaşmayı tribünden izleyebilir! Fatih Terim'e derbiden ağır fatura! 8 karşılaşmayı tribünden izleyebilir!         
10:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller         
08:36
Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti         
08:20
Uzun süredir meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, Oğlum dizisi ile ekranlara dönüyor Uzun süredir meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, Oğlum dizisi ile ekranlara dönüyor         
08:03
Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı! Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı!         
08:03
100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz 100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz         
07:25
Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum         
21:12
Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı         
17:06
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü         
17:06
Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız         
15:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2021 12:37:26. #1.13#
SON DAKİKA: Adalet Bakan Gül'den yenilikler ilgili detay: Finans mahkemeleri kuruluyor, Sabiha Gökçen'e de adliye yapıyoruz - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement