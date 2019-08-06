Adalet Bakan Yardımcısı Birkan, Singapurlu Bakan Shanmugam görüştü
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Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Singapur Adalet ve İçişleri Bakanı K. Shanmugam ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:51 Kaynak: AA
Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan
, Singapur
Adalet ve İçişleri Bakanı
K. Shanmugam ile görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Birkan, "Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Sulh Anlaşmalarına İlişkin Birleşmiş Milletler
Sözleşmesinin İmza Töreni" kapsamında Singapur'da resmi temaslarda bulundu.
Singapur Adalet ve İçişleri Bakanı K. Shanmugam ile Birkan'ın görüşmesinde, sözleşmenin arabuluculuk alanında sağlayacağı katkılar ve getirdiği yenilikler ile adli konular ele alındı.
Görüşmede, Adalet Bakanlığı
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği
Genel Müdürü Kasım Çiçek, Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar ile bakanlık yetkilileri de hazır bulundu.
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