Son Dakika Haberleri: Adalet Bakan Yardımcısı Birkan, Singapurlu Bakan Shanmugam görüştü
Son Dakika Güncel Haber

Adalet Bakan Yardımcısı Birkan, Singapurlu Bakan Shanmugam görüştü

47 dakika önce

Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Singapur Adalet ve İçişleri Bakanı K. Shanmugam ile görüştü.

Adalet Bakan Yardımcısı Birkan, Singapurlu Bakan Shanmugam görüştü, System.String[]
Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Singapur Adalet ve İçişleri Bakanı K. Shanmugam ile görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Birkan, "Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Sulh Anlaşmalarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin İmza Töreni" kapsamında Singapur'da resmi temaslarda bulundu.
Singapur Adalet ve İçişleri Bakanı K. Shanmugam ile Birkan'ın görüşmesinde, sözleşmenin arabuluculuk alanında sağlayacağı katkılar ve getirdiği yenilikler ile adli konular ele alındı.
Görüşmede, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek, Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar ile bakanlık yetkilileri de hazır bulundu.
Zekeriya Birkan, Singapur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:51 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mısır'da trafik kazasında infilak eden aracın, bomba yüklü olduğu ve terör saldırısında kullanılacağı ortaya çıktı
ABD, ticaret savaşı sürerken Çin'i "döviz manipülatörü" ilan etti Erdoğan'ın "Suriye" çıkışına ABD'den yanıt: Kabul edilemez Eski Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'nın kızı 5 yılda işe gitmeden 251 bin lira maaş almış

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 16:38:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adalet Bakan Yardımcısı Birkan, Singapurlu Bakan Shanmugam görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]